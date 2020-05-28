28 мая четверг
СЕЙЧАС +6°С
Пробки 0/10
usd 71.06
eur 77.91
Тема дня Почти 100 заболевших за сутки. Это рекорд

Все новости

Все новости
Здоровье Всё о коронавирусе

Минздрав решил победить COVID-19 в России статистикой

Для медиков выпустили методичку о том, как ставить диагнозы и что считать причиной смерти

663
21 Обсудить

Поделиться

«Носителей» решили не считать

«Носителей» решили не считать

Министерство здравоохранения выпустило методические рекомендации по постановке диагнозов, связанных с коронавирусом. Всего в списке 11 вариантов диагнозов, среди которых есть подозрение на COVID-19, положительный результат теста и даже «носительство» вируса. Вот как раз последний и вызывает вопросы — кодировать им рекомендуют всех зараженных без каких-либо симптомов.

— В случае выявления вируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8. Такие случаи в статистику заболеваемости и смертности не включаются, — говорится в документе.

Таким образом, если пациент не жаловался на плохое самочувствие и дополнительные обследования не были проведены либо не выявили проблем, то этот случай не попадет в официальные данные. Кроме того, согласно методическим рекомендациям, COVID-19 нередко вписывают как сопутствующее заболевание или не указывают вовсе. Например, если из-за COVID-19 были осложнены беременность, роды или послеродовый период, в результате чего пациентка погибла. Такой случай просто отнесут к материнской смертности.

В России, по последним данным, зарегистрировано 370 680 случаев коронавируса, официальных смертей — 3968. Западные и некоторые российские СМИ писали, что статистика смертности может быть некорректна — такие подозрения возникали на основании графиков, сравнивающих ситуацию в РФ и других странах, где официальных смертей от коронавирусной инфекции больше, хотя заболеваемость, наоборот, ниже.

Федеральные власти объясняли низкую смертность высоким объемом тестирования — именно тесты позволяют выявлять COVID-19 на ранних стадиях и не допускать осложнений у пациентов. Впрочем, глава федерального оперштаба, вице-премьер РФ Татьяна Голикова анонсировала, что в мае в стране ожидается пик смертности от коронавируса — все официальные данные по причинам смертности за апрель власти получат 29 мая.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

коронавирусМинздравстатистика COVID-19
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (21)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!