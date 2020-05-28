Минздрав решил победить COVID-19 в России статистикой

Таким образом, если пациент не жаловался на плохое самочувствие и дополнительные обследования не были проведены либо не выявили проблем, то этот случай не попадет в официальные данные. Кроме того, согласно методическим рекомендациям, COVID-19 нередко вписывают как сопутствующее заболевание или не указывают вовсе. Например, если из-за COVID-19 были осложнены беременность, роды или послеродовый период, в результате чего пациентка погибла. Такой случай просто отнесут к материнской смертности.

В России, по последним данным, зарегистрировано 370 680 случаев коронавируса, официальных смертей — 3968. Западные и некоторые российские СМИ писали, что статистика смертности может быть некорректна — такие подозрения возникали на основании графиков, сравнивающих ситуацию в РФ и других странах, где официальных смертей от коронавирусной инфекции больше, хотя заболеваемость, наоборот, ниже.



Федеральные власти объясняли низкую смертность высоким объемом тестирования — именно тесты позволяют выявлять COVID-19 на ранних стадиях и не допускать осложнений у пациентов. Впрочем, глава федерального оперштаба, вице-премьер РФ Татьяна Голикова анонсировала, что в мае в стране ожидается пик смертности от коронавируса — все официальные данные по причинам смертности за апрель власти получат 29 мая.

