Минздрав решил победить COVID-19 в России статистикой

Министерство здравоохранения выпустило методические рекомендации по постановке диагнозов, связанных с коронавирусом. Всего в списке
— В случае выявления вируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8. Такие случаи в статистику заболеваемости и смертности не включаются, — говорится в документе.
Таким образом, если пациент не жаловался на плохое самочувствие и дополнительные обследования не были проведены либо не выявили проблем, то этот случай не попадет в официальные данные. Кроме того, согласно методическим рекомендациям,
В России, по последним данным, зарегистрировано
Федеральные власти объясняли низкую смертность высоким объемом тестирования — именно тесты позволяют выявлять COVID-19 на ранних стадиях и не допускать осложнений у пациентов. Впрочем, глава федерального оперштаба, вице-премьер РФ Татьяна Голикова анонсировала, что в мае в стране ожидается пик смертности от коронавируса — все официальные данные по причинам смертности за апрель власти получат 29 мая.