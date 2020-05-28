В среду, 27 мая, оперштаб Новосибирской области сообщил о 97 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Один человек скончался. За всё время пандемии в регионе зафиксировано 2397 пациентов с подтверждённым Covid-19, 902 из которых выздоровели и 31 — умер.
Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.
- Разобрались, как в период пандемии проходят похороны и как похоронные агенства наживаются на семьях умерших.
- В Городской клинической больнице № 1 уже 20 сотрудников заразились коронавирусом. Всего в регионе диагноз подтверждён у 322 человек.
- В Новосибирске суд оштрафовал участника скандальной антикарантинной вечеринки возле Бугринского моста. Дела ещё трёх участников рассмотрят уже в эту пятницу.
- В одной из компаний города сотрудников перевели на экстремально сокращённый рабочий день. Люди трудятся по 1,5 часа в день. И это ещё с перерывом на обед.
- За сутки в России выявлено 8338 пациентов с коронавирусом. 161 человек скончался.
- Министр здравоохранения Константин Хальзов объяснил, почему в регионе резко подскочило количество заражённых Covid-19.
- Роспотребнадзор составил правила, по которым мы будем жить до конца года. С антисептиками и масками мы попрощаемся ещё не скоро.
- Вчера губернатор разрешил работать продовольственным рынкам, которые были закрыты с 19 апреля. Наш корреспондент прогулялась по одному из них и узнала у торговцев, как они пережили вынужденные каникулы.
- В Новосибирск прилетел первый вывозной рейс из Еревана с туристами из 30 регионов России.
- Владимир Путин предложил отправить московских врачей в регионы, чтобы помочь стабилизировать ситуацию с коронавирусом.
- Вирусолог объяснил, почему в Новосибирске резко выросло количество заболевших. По его мнению, причина в несоблюдении жителями рекомендаций.
- Президент в три раза увеличил пособие по безработице, а также продлил коронавирусные выплаты для безработных до 1 октября.
- Рамзан Кадыров назвал себя здоровым человеком и попросил, чтобы от него отстали.
Мы продолжаем вести онлайн-хронику пандемии в режиме онлайн.