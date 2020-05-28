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Тема дня Почти 100 заболевших за сутки. Это рекорд

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В области скончался ещё один человек с коронавирусом

В области скончался ещё один человек с коронавирусом

В среду, 27 мая, оперштаб Новосибирской области сообщил о 97 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Один человек скончался. За всё время пандемии в регионе зафиксировано 2397 пациентов с подтверждённым Covid-19, 902 из которых выздоровели и 31 — умер.

Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.

  • В Городской клинической больнице № 1 уже 20 сотрудников заразились коронавирусом. Всего в регионе диагноз подтверждён у 322 человек.
  • За сутки в России выявлено 8338 пациентов с коронавирусом. 161 человек скончался.
  • Роспотребнадзор составил правила, по которым мы будем жить до конца года. С антисептиками и масками мы попрощаемся ещё не скоро.
  • Вчера губернатор разрешил работать продовольственным рынкам, которые были закрыты с 19 апреля. Наш корреспондент прогулялась по одному из них и узнала у торговцев, как они пережили вынужденные каникулы.

Мы продолжаем вести онлайн-хронику пандемии в режиме онлайн.

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Коронавирус в Новосибирскехроника коронавируса
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