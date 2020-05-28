В среду, 27 мая, оперштаб Новосибирской области сообщил о 97 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Один человек скончался. За всё время пандемии в регионе зафиксировано 2397 пациентов с подтверждённым Covid-19, 902 из которых выздоровели и 31 — умер.

Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.

Разобрались, как в период пандемии проходят похороны и как похоронные агенства наживаются на семьях умерших.