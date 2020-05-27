Рамзан Кадыров заявил, что он здоровый человек и имеет право болеть

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров решил опровергнуть информацию о том, что у него обнаружена коронавирусная инфекция. Для этого он выступил в прямом эфире в Instagram, который проводил его помощник, директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев.

— Если даже я заболел, в мире миллионы людей заражены коронавирусом, десятки тысяч умерли, я что, не человек? Не имею право заболеть? Не имею право поставить капельницу и поднять иммунитет? Я абсолютно здоровый человек, — заявил Кадыров.



РИА «Новости» также опубликовало видео, на котором глава Чечни на пикнике у водоема в Грозном. Автор видео говорит, что оно снято сегодня, 27 мая.