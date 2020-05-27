Кировский районный суд рассмотрит ещё три дела участников скандальной вечеринки около Бугринского моста.
Участникам вменяется нарушение правительства «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области» и постановления губернатора «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» из-за несоблюдения без гигиенической маски 23 и 24 марта 2020 года без маски в общественном месте — на участке местности, расположенном рядом с Бугринским мостом, в районе ПКиО «Бугринский»
— Дело об административном правонарушении в отношении Ч. (5–316/2020) назначено судом к рассмотрению на 29.05.2020 года в 11 часов 00 минут, в отношении Б. (5–317/2020) — на 29.05.2020 года в 11 часов 30 минут, в отношении О. (5–318/2020) — на 29.05.2020 года в 12 часов 00 минут, — сообщили в пресс-службе суда.
Ранее стало известно, что Кировский районный суд оштрафовал участника скандальной вечеринки на 1000 рублей.