Кировский районный суд рассмотрит ещё три дела участников скандальной вечеринки около Бугринского моста.

Участникам вменяется нарушение правительства «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области» и постановления губернатора «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» из-за несоблюдения без гигиенической маски 23 и 24 марта 2020 года без маски в общественном месте — на участке местности, расположенном рядом с Бугринским мостом, в районе ПКиО «Бугринский»