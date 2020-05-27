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Подозреваемым грозят штрафы

Подозреваемым грозят штрафы

Кировский районный суд рассмотрит ещё три дела участников скандальной вечеринки около Бугринского моста.

Участникам вменяется нарушение правительства «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области» и постановления губернатора «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» из-за несоблюдения без гигиенической маски 23 и 24 марта 2020 года без маски в общественном месте — на участке местности, расположенном рядом с Бугринским мостом, в районе ПКиО «Бугринский»

— Дело об административном правонарушении в отношении Ч. (5–316/2020) назначено судом к рассмотрению на 29.05.2020 года в 11 часов 00 минут, в отношении Б. (5–317/2020) — на 29.05.2020 года в 11 часов 30 минут, в отношении О. (5–318/2020) — на 29.05.2020 года в 12 часов 00 минут, — сообщили в пресс-службе суда.

Ранее стало известно, что Кировский районный суд оштрафовал участника скандальной вечеринки на 1000 рублей.

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Коронавирус в НовосибирскеВечеринка
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