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Дымом заволокло округу

Дымом заволокло округу

Вечером в среду, 27 мая, в Октябрьском районе Новосибирска произошёл пожар, из-за которого поднялся столб чёрного дыма.

Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», загорелось одноэтажное здание на Плющихинском жилмассиве неподалёку от остановки «Сквер». Дым видно из разных районов города.

Информация о пожаре поступила на пульт оперативного дежурного службы 112 в 21:54.

— Горит бесхозное здание напротив дома по адресу Высоцкого, 52/3, — говорилось в сообщении.

Если вы стали свидетелем пожара или вам известны подробности случившегося, пишите и звоните в нашу редакцию по телефону +7 923 157–00–00 (WhatsApp, Telegram, Viber).

В минувший понедельник, 25 мая, в Октябрьском районе загорелись два частных дома.

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пожарстолб дыма
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