Вечером в среду, 27 мая, в Октябрьском районе Новосибирска произошёл пожар, из-за которого поднялся столб чёрного дыма.

Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», загорелось одноэтажное здание на Плющихинском жилмассиве неподалёку от остановки «Сквер». Дым видно из разных районов города.

Информация о пожаре поступила на пульт оперативного дежурного службы 112 в 21:54.

— Горит бесхозное здание напротив дома по адресу Высоцкого, 52/3, — говорилось в сообщении.

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