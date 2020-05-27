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Путин провел совещание по рынку труда

Путин провел совещание по рынку труда

Сегодня Владимир Путин провел совещание по рынку труда, по итогам встречи президент постановил продлить на три месяца выплату пособий по безработице тем, кто потерял работу после 1 марта. Получать выплату можно вплоть до 1 октября, для продления необходимо лишь обратиться в службу занятости.

Кроме того, доплаты в три тысячи рублей семьям с детьми, где родители потеряли работу, распространят на всех безработных.

Также президент согласился втрое поднять минимальное пособие по безработице — до 4,5 тысячи рублей. Но выплачиваться такая сумма будет только в течение трех месяцев.

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Владимир Путинпандемия коронавирусаантикризисные меры
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