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Президент заявил, что мера поддержки будет временная

Президент заявил, что мера поддержки будет временная

Министр труда Антон Котяков сегодня во время совещания у президента предложил ввести новые меры поддержки для безработных. Владимир Путин поддержал все предложения профильного министра. По итогам совещания он поручил в три раза увеличить размер минимального пособия по безработице. Оно составит 4500 рублей.

Бюджету эти меры обойдутся в 9,5 млрд рублей. Еще 17 млрд потратят на индивидуальных предпринимателей — их включили в число тех, кто может получать максимальное пособие по безработице.

По оценкам министерства пик безработицы еще впереди — он придется на третий квартал 2020 года. В четвёртом квартале нас ждёт стабилизация рынка труда.

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