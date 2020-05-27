Это первый вывозной рейс из Армении, который доставит пассажиров в Россию. Многие из них планировали улететь еще в марте или начале апреля, но рейсы отменили из-за пандемии коронавируса.

— Я два месяца ждал этого самолета. Еще 1 апреля должен был улететь, но рейс отменили. Мне нужно в Сургут, но лечу до Екатеринбурга. Надеюсь, из ХМАО отправят за нами автобус, но пока про это никто ничего не говорил, — рассказал один из пассажиров спецборта Ваге.

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