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Специальный рейс выполняют «Уральские авиалинии»

Специальный рейс выполняют «Уральские авиалинии»

В Екатеринбург с остановкой в Новосибирске вылетел первый вывозной рейс из Еревана. Его выполняют «Уральские авиалинии». Попасть на борт смогли жители сразу тринадцати регионов России: Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, Пермского края, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Коми, Алтайского края, а также Новосибирской, Томской, Кемеровской и Омской областей. Прописку проверяли при регистрации через сайт госуслуг.

Перед тем, как прилететь в Екатеринбург, самолет сделает остановку в Новосибирске. А в Кольцово по расписанию он должен приземлиться в 23:20 по местному времени.

Чтобы попасть на эвакуационный рейс, многие пассажиры приехали в аэропорт за четыре часа до намеченного времени — часть из них вынуждена была выкупать билеты на месте. Билеты, независимо от точки назначения, обошлись в 200 евро.

Вид из аэропорта в Ереване завораживает

Вид из аэропорта в Ереване завораживает

Зал вылета был немноголюдным

Зал вылета был немноголюдным

Это первый вывозной рейс из Армении, который доставит пассажиров в Россию. Многие из них планировали улететь еще в марте или начале апреля, но рейсы отменили из-за пандемии коронавируса.

— Я два месяца ждал этого самолета. Еще 1 апреля должен был улететь, но рейс отменили. Мне нужно в Сургут, но лечу до Екатеринбурга. Надеюсь, из ХМАО отправят за нами автобус, но пока про это никто ничего не говорил, — рассказал один из пассажиров спецборта Ваге.

О ситуации с коронавирусом в Новосибирске читайте в нашей круглосуточной онлайн-хронике.

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эвакуация туристоввывозные рейсыЕреван
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