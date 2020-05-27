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Прибывших из зараженных регионов продолжат отправлять в карантин

Прибывших из зараженных регионов продолжат отправлять в карантин

Все мы ждем, когда наконец эпидемия закончится и вернется привычный порядок. Но, судя по всему, полностью вернуться к старым правилам удастся нескоро: Роспотребнадзор опубликовал постановление главного санитарного врача страны Анны Поповой, которое регламентирует нашу жизнь до конца года. Почитать весь документ можно прямо сейчас, он здесь.

Правила профилактики коронавируса в России

Согласно постановлению, еще минимум семь месяцев в стране сохранятся обязательные карантины для тех, кто прибыл из неблагополучного по коронавирусу региона. Карантин по-прежнему можно будет провести как дома, так и в обсервации.

Маски, перчатки и антисептики тоже останутся с нами до конца года. Неизвестно, будет ли масочно-перчаточный режим всеобщим, но постановление включает в себя пункт о мероприятиях, направленных на разрыв механизма передачи инфекции. К ним относятся как раз соблюдение правил личной гигиены и использование средств индивидуальной защиты, ограничение массовых мероприятий, дезинфекция магазинов, кафе, транспорта.

Также постановление включает рекомендации для медиков: кого и когда госпитализировать, в каких случаях назначать профилактику специальными препаратами, как перевозить больных с коронавирусом.

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коронавирусРоспотребнадзорпандемия
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