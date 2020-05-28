Как живет Новосибирск, где взрывной рост заболевших коронавирусом: онлайн-репортаж

До возможного окончания режима самоизоляции осталось всего несколько дней — 31 мая новосибирские власти должны продлить или ослабить карантинные меры. Перспективы туманны, учитывая, что на этой неделе в Новосибирске наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией — только за последние сутки оперштаб отчитался о 97 случаях заражения (до этого выявляемость была на уровне 70-75 человек).

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