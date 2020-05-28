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Тема дня Почти 100 заболевших за сутки. Это рекорд

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Как живет Новосибирск, где взрывной рост заболевших коронавирусом: онлайн-репортаж

Рассказываем о главных новостях этого четверга

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Рассказываем о том, что происходит в Новосибирске сегодня

Рассказываем о том, что происходит в Новосибирске сегодня

До возможного окончания режима самоизоляции осталось всего несколько дней — 31 мая новосибирские власти должны продлить или ослабить карантинные меры. Перспективы туманны, учитывая, что на этой неделе в Новосибирске наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией — только за последние сутки оперштаб отчитался о 97 случаях заражения (до этого выявляемость была на уровне 70-75 человек).

В нашей онлайн-хронике мы рассказываем обо всём самом важном, что происходит в Новосибирске (и не только о коронавирусе). Заходите сюда, как будет свободная минутка — обязательно найдете что-то интересное, свежее, срочное.

И становитесь нашими соавторами. Рассказывайте, что необычное или возмутительное вы увидели на улицах города. Присылайте сообщения, фото или видео на редакционную почту news@ngs.ru или по номеру +7 923 157–00–00 (мы на связи во всех мессенджерах).

Екатерина Евстафьева

Если вы ещё не вышли из дома, то можете посмотреть на наших фото, как выглядит город сегодня утром.

Кто-то уже едет на работу на трамвае

Кто-то уже едет на работу на трамвае

На остановках ещё мало людей

На остановках ещё мало людей

На дороге рядом с метро почти не встречаются прохожие

На дороге рядом с метро почти не встречаются прохожие

В метро тоже пусто

В метро тоже пусто

Лавки теперь стоят не в ресторанном дворике на Ленина, 3, а сбоку от здания

Лавки теперь стоят не в ресторанном дворике на Ленина, 3, а сбоку от здания

Присылайте нам фото того, что вы увидели на улицах города, на редакционную почту news@ngs.ru или по номеру +7 923 157–00–00 (мы на связи во всех мессенджерах).

Екатерина Евстафьева

Здравствуйте! Сегодня онлайн-трансляцию для вас веду я, Екатерина Евстафьева.

Пока вы можете почитать о том, что произошло в стране и в Новосибирске вчера, 27 мая.

  • Мы разобрались, как в период пандемии проходят похороны и как похоронные агенства наживаются на семьях умерших.
  • В Городской клинической больнице № 1 уже 20 сотрудников заразились коронавирусом. Всего в регионе диагноз подтверждён у 322 человек.

О других событиях прошедшего дня вы можете почитать в нашей подборке.

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Коронавирус в Новосибирске
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