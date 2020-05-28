Как живет Новосибирск, где взрывной рост заболевших коронавирусом: онлайн-репортаж

Если вы ещё не вышли из дома, то можете посмотреть на наших фото, как выглядит город сегодня утром.
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Здравствуйте! Сегодня онлайн-трансляцию для вас веду я, Екатерина Евстафьева.
Пока вы можете почитать о том, что произошло в стране и в Новосибирске вчера, 27 мая.
- Мы разобрались, как в период пандемии проходят похороны и как похоронные агенства наживаются на семьях умерших.
- В Городской клинической больнице № 1 уже 20 сотрудников заразились коронавирусом. Всего в регионе диагноз подтверждён у 322 человек.
- В Новосибирске суд оштрафовал участника скандальной антикарантинной вечеринки возле Бугринского моста. Дела ещё трёх участников рассмотрят уже в эту пятницу.
- В одной из компаний города сотрудников перевели на экстремально сокращённый рабочий день. Люди трудятся по 1,5 часа в день. И это ещё с перерывом на обед.
- За сутки в России выявлено 8338 пациентов с коронавирусом. 161 человек скончался.
О других событиях прошедшего дня вы можете почитать в нашей подборке.