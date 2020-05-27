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Страна и мир

Кремль: день парада Победы 24 июня в России будет выходным

Или нерабочим, как все уже привыкли называть такие дни

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Провести юбилейный парад Владимир Путин пообещал еще 9 мая

Провести юбилейный парад Владимир Путин пообещал еще 9 мая

В Кремле ожидают, что 24 июня, на которое в России назначен парад Победы, будет объявлено выходным. Об этом сегодня журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Соответствующий указ глава государства пока не подписывал, как и указ с новой датой голосования за поправки в Конституцию. По последнему, заявил Песков, пока никаких решений не принималось.

Напомним, что вчера Владимир Путин на совещании с главой Минобороны Сергеем Шойгу объявил, что Россия прошла пик коронавируса, и анонсировал подготовку к первому масштабному событию — празднованию юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Парад пройдет 24 июня, а месяцем позже состоится шествие «Бессмертного полка». Впрочем, если эпидемиологическая обстановка к этому времени все еще не будет благоприятной, мероприятие перенесут вновь.

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День ПобедыпарадВладимир ПутинДмитрий Песковкоронавирус
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