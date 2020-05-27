В апреле Институт развития интернета (ИРИ) запустил большой конкурс для российских медиа и блогеров. Он посвящен социально значимым для молодежи проектам, и в первом этапе мы стали одним из победителей с проектом «Фронтовой инстаграм».
Сейчас заканчивается вторая волна конкурса, ИРИ получил более 400 проектов участников. Лучших из них эксперты и жюри назовут в конце июля. На все проекты потребуется пять миллиардов рублей, но институт выделил только три, поэтому выбор будет нелегким.
— Интерес к проекту очень большой. В общей сложности, если брать первую и вторую волны конкурса, мы получили заявок на более чем 30 миллиардов рублей, что в десять раз превышает объем субсидии этого года, — рассказывает гендиректор ИРИ Антон Ключкин.
По его словам, во второй волне конкурса участников меньше, чем в первой, потому что требования к ним ужесточились: нужно обязательно представить презентацию проекта и видеообращение, чтобы экспертам было проще оценить адекватность участника и серьезность его намерений. Также это заменяет очные презентации проектов, которые запрещены из-за эпидемии коронавируса.
По словам гендиректора ИРИ, ужесточение правил повысило и конкуренцию, так как эксперты будут выбирать из множества равнозначных по качеству проектов.
Он также отметил, что участники стали больше обращать внимание на подачу идеи, понимая, что, каким бы оригинальным ни был проект, его грамотная презентация существенно увеличивает шансы на победу.
Среди жанров контента — сериалы, фильмы, игры, мобильные приложения, проекты в интернет-СМИ и соцсетях.
— Почти половина проектов — это видеоконтент. Они посвящены совершенно разным темам — от волонтерства и экологии, профориентирования и самообразования до проблем молодежи, развития киберспорта, истории, этнографии, туризма, — рассказал гендиректор ИРИ. — Отмечу достаточно большое количество анимационных проектов, в том числе с героями сказок и народного эпоса, молодежных сериальных проектов о школьниках, студентах, добровольцах.