Вирусолог, доктор биологических наук Сергей Нетёсов прокомментировал ситуацию со взрывным ростом числа новосибирцев, заражённых коронавирусом.

Сегодня в городе зарегистрировали 97 новых случаев, а общее количество больных перевалило за 2300 человек. Нетёсов рассказал о том, что ждёт нас в ближайшие недели и какими могут быть причины роста случаев.



— Безобразно люди выполняют рекомендации губернатора и специалистов, сами себя обрекают на заражение. Это просто отсутствие здравого смысла. Давайте посмотрим на очень ясные цифры — сколько людей сегодня выписано, и сколько поступило в больницу: выписано 11 человек, новых зараженных 97 — это означает, 86 дополнительные коек ещё занято. Это куда годится? Мы скоро так останемся без больниц. Я призываю людей к разуму, и этот разум должен выражаться в действиях, а именно: в обязательном ношении масок на все общественные мероприятия, в магазины, куда угодно. Причём, надо понимать всем, что этот вирус уникальный: в основном нас заражают бессимптомные носители, и таких носителей вы на глаз не распознаете. Поэтому должен был режим всеобщей настороженности и защиты. Тогда мы сможем что-то сделать, потому что мы до сих пор разгоняемся, а не тормозим, — объяснил Нетёсов.

