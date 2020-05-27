Вирусолог, доктор биологических наук Сергей Нетёсов прокомментировал ситуацию со взрывным ростом числа новосибирцев, заражённых коронавирусом.
Сегодня в городе зарегистрировали 97 новых случаев, а общее количество больных перевалило за 2300 человек. Нетёсов рассказал о том, что ждёт нас в ближайшие недели и какими могут быть причины роста случаев.
— Безобразно люди выполняют рекомендации губернатора и специалистов, сами себя обрекают на заражение. Это просто отсутствие здравого смысла. Давайте посмотрим на очень ясные цифры — сколько людей сегодня выписано, и сколько поступило в больницу: выписано 11 человек, новых зараженных 97 — это означает, 86 дополнительные коек ещё занято. Это куда годится? Мы скоро так останемся без больниц. Я призываю людей к разуму, и этот разум должен выражаться в действиях, а именно: в обязательном ношении масок на все общественные мероприятия, в магазины, куда угодно. Причём, надо понимать всем, что этот вирус уникальный: в основном нас заражают бессимптомные носители, и таких носителей вы на глаз не распознаете. Поэтому должен был режим всеобщей настороженности и защиты. Тогда мы сможем что-то сделать, потому что мы до сих пор разгоняемся, а не тормозим, — объяснил Нетёсов.
По словам ученого, если люди не начнут соблюдать рекомендации, динамика по коронавирусу в городе будет продолжать ухудшаться, а последствия массовых гуляний в выходные будет видно уже через 10–14 дней.
— Люди ведут себя так, будто они хотят, чтобы у нас вспышка этой инфекции развивалась и развивалась. Ведь это решение о борьбе с коронавирусной эпидемией должен принять для себя каждый человек, а у нас многие люди без царя в голове. Более того, есть некоторые странные комментаторы, которые почему-то считают, что эпидемия вымышленная. Понимаете, какое дело, сейчас странных комментариев очень много. Знаете, сколько людей верят, что земля плоская? Вы не поверите, сотни тысяч. И что мы тут будем делать? Эпидемия разгоняется, но остановить её должны мы все и дружно: надо чтобы каждый, именно каждый человек, принял решение ходить в маске, и себя предохранять, и остальных, потому что он может не знать, что он инфицирован. Другого пути нет, иначе переболеем все, а немало людей преждевременно этот мир покинет, — подытожил вирусолог.
Свою версию причины роста количества случаев коронавируса высказал сегодня министр здравоохранения региона Константин Хальзов. Миинстр считает, что причина скачка заболевших в улучшении качества эпидрасследований. Прочитать полностью объяснения Хальзова можно тут.
Дискуссии вокруг коронавируса продолжаются: одни новосибирцы уверены, что вирус опасен, и поддерживают меры профилактики. Другие считают, что всё это сильно преувеличенная проблема. Накануне мы публиковали доводы так называемых ковид-диссидентов. Три частных мнения и комментарии вирусолога к ним написаны здесь.