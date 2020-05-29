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Блогеры сломали замки на «лягушках» возле МУП «Энергия» и обратились в полицию

В мэрии объяснили установку «лягушек» тем, что сотрудникам организации нужно парковаться рядом со зданием

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Новосибирские блогеры выступили против заблокированных парковочных мест возле здания МУП «Энергия»

Новосибирские блогеры выступили против заблокированных парковочных мест возле здания МУП «Энергия»

Новосибирские блогеры и борцы с захватом парковок Денис Новичков и Антон Соколов выложили очередное видео — в этот раз они ломали замки на «лягушках» возле МУП «Энергия» на Некрасова, 53.

Ролик в двух частях выложен на YouTube-канал «НОВОСИБИРСКИЙ»: это первое новое видео после долгого перерыва. Блогеры на время останавливали свою деятельность из-за того, что Новичков попал в аварию, а их канал был украден.

— Снимали мы ещё в марте. Мы приехали туда рано утром, ещё до 8 утра, и специально поставили машину поперёк, чтобы им не дать парковаться и поставить их в ситуацию других людей. К нам сначала вышел охранник, но он нам был неинтересен, так как мы хотели обратиться к директору МУПа Михаилу Колесникову. Колесников в итоге с нами отказался говорить. Сначала сказал, мол, сейчас я приду, а вы запишитесь и придёте ко мне в кабинет. Но пока мы записывались, он убежал. На видео видно ещё, как нас просто послали, — рассмеялся Денис Новичков.

Блогеры настаивают, что «лягушки» установлены на общественной земле. Соколов и Новичков не смогли добиться от руководства МУП «Энергия» какого-либо ответа или действия и лично сбили все замки с антипарковочных устройств.

Публикуем небольшую часть ролика, на котором вкратце показан конфликт и момент с разбиванием замка.

Полную версию видео смотрите на ютуб-канале «НОВОСИБИРСКИЙ»

В полной версии видео снято, как приехавшие по вызову полицейские приняли заявление от блогеров по факту административного правонарушения, а также заявление на блогеров — от представителей МУП «Энергия» за повреждённое имущество.

Комментарий мэрии Новосибирска

НГС уточнил у мэрии, на каком основании были установлены «лягушки». Ситуацию прокомментировали в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства. Оказалось, что «лягушки» установили в ноябре 2019 года из-за того, что парковка возле здания была постоянно занята машинами жителей ближайших домов.

— Учитывая, что МУП «Энергия» является организацией, обеспечивающей круглосуточное бесперебойное теплоснабжение в городе Новосибирске, служебный автотранспорт МУП должен иметь возможность быть припаркованным рядом с административным зданием в любое время суток. На приобретение антипарковочных «лягушек» потрачено 7920 рублей. Денежные средства были выделены из доходов МУП «Энергия» города. <…> В настоящее время антипарковочные «лягушки» установлены у административного здания МУП «Энергия», но без блокирующего устройства, — сообщили корреспонденту НГС в мэрии.

Однако прибывший 27 мая на место корреспондент НГС обнаружил возле здания «лягушки», заблокированные замками.

В мэрии корреспонденту НГС сообщили, что «лягушки» возле МУП стоят не заблокированными, но по факту на всех устройствах висят замки

В мэрии корреспонденту НГС сообщили, что «лягушки» возле МУП стоят не заблокированными, но по факту на всех устройствах висят замки

Ответ полиции

Антон Соколов уже получил из Центрального отдела полиции отказ о возбуждении дела по ст. 330 УК РФ «Самоуправство».

«Не представляется возможным усмотреть состав преступления, предусмотренного ст. 330 УК РФ, а усматриваются гражданско-правовые отношения, и заявителю для решения данного вопроса необходимо обратиться в суд», — говорится в ответе

В январе этого года Денис Новичков вместе с коллегой Антоном Соколовым добились наказания для нарушителей из Пенсионного фонда России, которые парковались и ездили прямо по тротуару возле управления ПФР в Железнодорожном районе. Видео они выложили на свой YouTube-канал «Новосибирский». Ранее эти же блогеры добились массовой эвакуации машин нарушителей на Восходе.

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