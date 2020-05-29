Блогеры сломали замки на «лягушках» возле МУП «Энергия» и обратились в полицию

Новосибирские блогеры и борцы с захватом парковок Денис Новичков и Антон Соколов выложили очередное видео — в этот раз они ломали замки на «лягушках» возле МУП «Энергия» на Некрасова, 53.

Ролик в двух частях выложен на YouTube-канал «НОВОСИБИРСКИЙ»: это первое новое видео после долгого перерыва. Блогеры на время останавливали свою деятельность из-за того, что Новичков попал в аварию, а их канал был украден.



— Снимали мы ещё в марте. Мы приехали туда рано утром, ещё до 8 утра, и специально поставили машину поперёк, чтобы им не дать парковаться и поставить их в ситуацию других людей. К нам сначала вышел охранник, но он нам был неинтересен, так как мы хотели обратиться к директору МУПа Михаилу Колесникову. Колесников в итоге с нами отказался говорить. Сначала сказал, мол, сейчас я приду, а вы запишитесь и придёте ко мне в кабинет. Но пока мы записывались, он убежал. На видео видно ещё, как нас просто послали, — рассмеялся Денис Новичков.