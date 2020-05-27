Суд удовлетворил иск только частично.

— Суд постановил частично удовлетворить требования реабилитированного, взыскать в пользу Юрченко В.А. с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации в счет возмещения имущественного вреда, причиненного уголовным преследованием, расходы за оказание юридической помощи в размере 212 423 (двести двенадцать тысяч четыреста двадцать три) рубля 43 копейки , — объясняют в суде.

Постановление на данный момент в законную силу ещё не вступило.



В конце января 2020 года бывший глава Новосибирской области Василий Юрченко обратился к Минфину с иском о возмещении морального ущерба, который был ему причинён в ходе незаконного уголовного преследования по статье «Превышение должностных полномочий» — тогда речь шла только о 3,3 миллиона рублей.



Адвокат Александр Балян в январе отказался комментировать детали поданного к Минфину иска. Он лишь уточнил, что речь шла о деле, следствие по которому велось почти 2,5 года и было прекращено в 2017 году. Тогда Василия Юрченко подозревали в превышении должностных полномочий при переводе земель боеприпасного полигона в земли сельхозназначения в Ордынском районе.

