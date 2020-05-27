В Железнодорожном районном суде Новосибирска сегодня, 27 мая, был рассмотрен иск экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко.
Он потребовал от Минфина возместить ему вред, причиненный во время уголовного дела, которое велось против него.
«Рассмотрено заявление экс-губернатора Новосибирской области
Суд удовлетворил иск только частично.
— Суд постановил частично удовлетворить требования реабилитированного, взыскать в пользу
Постановление на данный момент в законную силу ещё не вступило.
В конце января 2020 года бывший глава Новосибирской области Василий Юрченко обратился к Минфину с иском о возмещении морального ущерба, который был ему причинён в ходе незаконного уголовного преследования по статье «Превышение должностных полномочий» — тогда речь шла только о 3,3 миллиона рублей.
Адвокат Александр Балян в январе отказался комментировать детали поданного к Минфину иска. Он лишь уточнил, что речь шла о деле, следствие по которому велось почти 2,5 года и было прекращено в 2017 году. Тогда Василия Юрченко подозревали в превышении должностных полномочий при переводе земель боеприпасного полигона в земли сельхозназначения в Ордынском районе.
О том, за что судили Василия Юрченко, вы можете узнать в нашем материале. О приговоре бывшему губернатору мы рассказывали в онлайн-трансляции.