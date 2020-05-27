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Василий Юрченко просил возмещение имущественного вреда больше чем на 5 миллионов рублей

Василий Юрченко просил возмещение имущественного вреда больше чем на 5 миллионов рублей

В Железнодорожном районном суде Новосибирска сегодня, 27 мая, был рассмотрен иск экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко.

Он потребовал от Минфина возместить ему вред, причиненный во время уголовного дела, которое велось против него.

«Рассмотрено заявление экс-губернатора Новосибирской области Юрченко В.А. о возмещении имущественного вреда, причиненного в результате незаконного уголовного преследования, в размере 5 482 420 (пять миллионов четыреста восемьдесят две тысячи четыреста двадцать) рублей 25 копеек», — говорится на сайте суда.

Суд удовлетворил иск только частично.

— Суд постановил частично удовлетворить требования реабилитированного, взыскать в пользу Юрченко В.А. с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации в счет возмещения имущественного вреда, причиненного уголовным преследованием, расходы за оказание юридической помощи в размере 212 423 (двести двенадцать тысяч четыреста двадцать три) рубля 43 копейки, — объясняют в суде.

Постановление на данный момент в законную силу ещё не вступило.

В конце января 2020 года бывший глава Новосибирской области Василий Юрченко обратился к Минфину с иском о возмещении морального ущерба, который был ему причинён в ходе незаконного уголовного преследования по статье «Превышение должностных полномочий» — тогда речь шла только о 3,3 миллиона рублей.

Адвокат Александр Балян в январе отказался комментировать детали поданного к Минфину иска. Он лишь уточнил, что речь шла о деле, следствие по которому велось почти 2,5 года и было прекращено в 2017 году. Тогда Василия Юрченко подозревали в превышении должностных полномочий при переводе земель боеприпасного полигона в земли сельхозназначения в Ордынском районе.

О том, за что судили Василия Юрченко, вы можете узнать в нашем материале. О приговоре бывшему губернатору мы рассказывали в онлайн-трансляции.

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