Утята собрали пробку в Новосибирске — их пришлось спасать водителям

Сегодня, 27 мая, в Новосибирске на улице Георгия Колонды движение на дороге заблокировала стайка утят.

Несколько водителей вышли из машин, чтобы перенести малышей на обочину.

Спасение птичек попало на видео — на коротком ролике, появившемся в группе «Новосибирской службы эвакуации АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», видно, как мужчины бегают за шустрыми утятами, а потом относят их на траву.