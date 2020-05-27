Утята собрали пробку в Новосибирске — их пришлось спасать водителям

Сегодня, 27 мая, в Новосибирске на улице Георгия Колонды движение на дороге заблокировала стайка утят.
Несколько водителей вышли из машин, чтобы перенести малышей на обочину.
Спасение птичек попало на видео — на коротком ролике, появившемся в группе «Новосибирской службы эвакуации АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», видно, как мужчины бегают за шустрыми утятами, а потом относят их на траву.
Животным часто нужна человеческая помощь. В апреле мы рассказывали про малыша лемура вари из Новосибирского зоопарка. Сотрудникам зоопарка пришлось выкармливать малыша из бутылочки, потому что его мама не смогла делать это самостоятельно.