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Милота

Утята собрали пробку в Новосибирске — их пришлось спасать водителям

Мужчины ловили шустрых утят и уносили их с проезжей части

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На кадрах не видно мамы утят, но мы надеемся, что у малышей всё хорошо

На кадрах не видно мамы утят, но мы надеемся, что у малышей всё хорошо

Сегодня, 27 мая, в Новосибирске на улице Георгия Колонды движение на дороге заблокировала стайка утят.

Несколько водителей вышли из машин, чтобы перенести малышей на обочину.

Спасение птичек попало на видео — на коротком ролике, появившемся в группе «Новосибирской службы эвакуации АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», видно, как мужчины бегают за шустрыми утятами, а потом относят их на траву.

Животным часто нужна человеческая помощь. В апреле мы рассказывали про малыша лемура вари из Новосибирского зоопарка. Сотрудникам зоопарка пришлось выкармливать малыша из бутылочки, потому что его мама не смогла делать это самостоятельно.

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