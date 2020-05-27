Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов объяснил рост выявляемости коронавируса в регионе — он заявил, что это результат слаженной работы врачей и Роспотребнадзора. В эту среду, согласно данным федерального оперштаба, за сутки в регионе диагноз был подтверждён у 97 человек.
— Продолжается работа по непрерывному тестированию всех, кто попадает под постановление главного санитарного врача России. У нас есть небольшой рост. Мы обсуждали это с Роспотребнадзором, и это результат нашей совместной работы по выявлению и отработке всех очагов и контактных лиц при эпидрасследовании, — прокомментировал Константин Хальзов.
В числе заболевших — более 300 работников медучреждений. За неделю их количество увеличилось на 60 человек.
— На вчерашний день у 322 сотрудников медицинских учреждений подтвержден коронавирус, — поделился цифрами Константин Хальзов
В Новосибирске в 15 частных медицинских учреждениях и медучреждениях федерального подчинения выявили заболевших сотрудников. Вот их список.
Ранее Минздрав рассказывал о подведомственных ему государственных учреждениях, в которых появились заражённые сотрудники: по информации на 13 мая, их было 28 (подробнее об этом читайте тут). По данным на 21 мая, в регионе 262 работника медучреждений заболели новой коронавирусной инфекцией.
Список новосибирских больниц, в которых лечат пациентов с коронавирусом и с подозрением на него — смотрите на этой карте (10 самых горячих точек).