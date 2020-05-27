В числе заболевших — более 300 работников медучреждений. За неделю их количество увеличилось на 60 человек.



— На вчерашний день у 322 сотрудников медицинских учреждений подтвержден коронавирус, — поделился цифрами Константин Хальзов

В Новосибирске в 15 частных медицинских учреждениях и медучреждениях федерального подчинения выявили заболевших сотрудников. Вот их список.



Ранее Минздрав рассказывал о подведомственных ему государственных учреждениях, в которых появились заражённые сотрудники: по информации на 13 мая, их было 28 (подробнее об этом читайте тут). По данным на 21 мая, в регионе 262 работника медучреждений заболели новой коронавирусной инфекцией.

Список новосибирских больниц, в которых лечат пациентов с коронавирусом и с подозрением на него — смотрите на этой карте (10 самых горячих точек).