— В настоящее время в Новосибирской области имеется запас защитных комплектов для работы с возбудителями I-II групп патогенности в количестве 85 тысяч штук. Фактически расход комплектов СИЗ в регионе — 2016 в сутки, 14 112 в неделю. Таким образом, текущего запаса средств индивидуальной защиты в Новосибирской области достаточно на 42 дня, — уточнили в министерстве.



Там же добавили, что в случае исчерпания костюмов в одном из медучреждений, туда будут направлены остатки запасов.



На прошлой неделе НГС побывал в красной зоне одной из больниц, перепрофилированной под работу с больными коронавирусом. О том, как экипируются медики перед визитом в палату и кто помогает обеспечивать учреждение СИЗами, мы рассказывали в репортаже оттуда.