27 мая среда
СЕЙЧАС +12°С
Пробки 5/10
usd 71.14
eur 77.79
Тема дня Почти 100 заболевших за сутки. Это рекорд

Все новости

Все новости
Минздрав НСО сообщил, что запас средств защиты рассчитан на 42 дня&nbsp;

Минздрав НСО сообщил, что запас средств защиты рассчитан на 42 дня 

Министерство здравоохранения Новосибирской области прокомментировало заявления Росздравнадзора о недостаточном количестве защитных костюмов для работы с COVID-19 в регионе.

Вчера, передаёт Интерфакс, замглавы Росздравнадзора Ирина Серегина отметила, что в Новосибирской области остался только недельный запас защитных костюмов.

В Минздраве НСО на запрос корреспондента НГС о запасе средств индивидуальной защиты (СИЗ) в медучреждениях пояснили, что расход защитных костюмов определяет Минздрав России, исходя из максимальной расчетной нагрузки на систему здравоохранения. В НСО он равен 31 тысяче костюмов в неделю.

— В настоящее время в Новосибирской области имеется запас защитных комплектов для работы с возбудителями I-II групп патогенности в количестве 85 тысяч штук. Фактически расход комплектов СИЗ в регионе — 2016 в сутки, 14 112 в неделю. Таким образом, текущего запаса средств индивидуальной защиты в Новосибирской области достаточно на 42 дня, — уточнили в министерстве.

Там же добавили, что в случае исчерпания костюмов в одном из медучреждений, туда будут направлены остатки запасов.

На прошлой неделе НГС побывал в красной зоне одной из больниц, перепрофилированной под работу с больными коронавирусом. О том, как экипируются медики перед визитом в палату и кто помогает обеспечивать учреждение СИЗами, мы рассказывали в репортаже оттуда.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

Коронавирус в Новосибирскезащитные костюмыминздрав Новосибирской обалсти
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (73)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!