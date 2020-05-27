Министерство здравоохранения Новосибирской области прокомментировало заявления Росздравнадзора о недостаточном количестве защитных костюмов для работы с COVID-19 в регионе.
Вчера, передаёт Интерфакс, замглавы Росздравнадзора Ирина Серегина отметила, что в Новосибирской области остался только недельный запас защитных костюмов.
В Минздраве НСО на запрос корреспондента НГС о запасе средств индивидуальной защиты (СИЗ) в медучреждениях пояснили, что расход защитных костюмов определяет Минздрав России, исходя из максимальной расчетной нагрузки на систему здравоохранения. В НСО он равен 31 тысяче костюмов в неделю.
— В настоящее время в Новосибирской области имеется запас защитных комплектов для работы с возбудителями
Там же добавили, что в случае исчерпания костюмов в одном из медучреждений, туда будут направлены остатки запасов.
На прошлой неделе НГС побывал в красной зоне одной из больниц, перепрофилированной под работу с больными коронавирусом. О том, как экипируются медики перед визитом в палату и кто помогает обеспечивать учреждение СИЗами, мы рассказывали в репортаже оттуда.