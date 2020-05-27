Ударило веткой тополя: в Новосибирске из-за урагана погиб мужчина

В Новосибирске вчера, 26 мая, во время урагана погиб 59-летний мужчина — его ударило веткой тополя.
— Следователи СКР проводят проверку по факту гибели мужчины 1961 года рождения, скончавшегося от травмы, полученной при падении ветки тополя. Трагический инцидент произошел вчера во время урагана, в тот момент, когда мужчина находился возле дома на улице 2-я Портовая в городе Новосибирске, — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.
Также следователи занимаются проверкой ещё одного происшествия — во время урагана пострадал 11-летний мальчик.
— Проводится доследственная проверка по факту травмирования 11-летнего мальчика в результате падения на него ветки тополя во время прошедшего вчера в регионе урагана. Инцидент произошел у одного из домов по улице Ударная в Новосибирске. С травмами и ушибами ребенок был доставлен в больницу, в настоящий момент жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, — добавили в ведомстве.
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Сегодня утром пресс-центр мэрии сообщал, что от непогоды пострадало четыре человека — их возраст не уточнялся.
Городские службы сегодня продолжают устранять последствия урагана, который обрушился на Новосибирск 26 мая. По данным единой дежурно-диспетчерской службы, всего в городе насчитали 89 происшествий.
О разбушевавшемся ветре мы рассказывали в онлайн-репортаже. Новосибирцы завалили редакцию НГС фотографиями рухнувших деревьев, сорванных обшивок крыш и перевернутых остановок — мы отобрали 10 самых разрушительных кадров.