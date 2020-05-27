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Ударило веткой тополя: в Новосибирске из-за урагана погиб мужчина

А среди пострадавших от непогоды оказался 11-летний ребёнок

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Вчера в Новосибирске был ураган — он ломал деревья, как, например, на улице Тульской, а некоторые даже вырывал с корнем

Вчера в Новосибирске был ураган — он ломал деревья, как, например, на улице Тульской, а некоторые даже вырывал с корнем

В Новосибирске вчера, 26 мая, во время урагана погиб 59-летний мужчина — его ударило веткой тополя.

— Следователи СКР проводят проверку по факту гибели мужчины 1961 года рождения, скончавшегося от травмы, полученной при падении ветки тополя. Трагический инцидент произошел вчера во время урагана, в тот момент, когда мужчина находился возле дома на улице 2-я Портовая в городе Новосибирске, — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Также следователи занимаются проверкой ещё одного происшествия — во время урагана пострадал 11-летний мальчик.

— Проводится доследственная проверка по факту травмирования 11-летнего мальчика в результате падения на него ветки тополя во время прошедшего вчера в регионе урагана. Инцидент произошел у одного из домов по улице Ударная в Новосибирске. С травмами и ушибами ребенок был доставлен в больницу, в настоящий момент жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, — добавили в ведомстве.

Если вы обладаете информацией об этих происшествиях, знаете пострадавших или семью погибшего, то присылайте снформацию на редакционную почту news@ngs.ru или WhatsApp по номеру +7 923 157–00–00 (можно анонимно).

Сегодня утром пресс-центр мэрии сообщал, что от непогоды пострадало четыре человека — их возраст не уточнялся.

Городские службы сегодня продолжают устранять последствия урагана, который обрушился на Новосибирск 26 мая. По данным единой дежурно-диспетчерской службы, всего в городе насчитали 89 происшествий.

О разбушевавшемся ветре мы рассказывали в онлайн-репортаже. Новосибирцы завалили редакцию НГС фотографиями рухнувших деревьев, сорванных обшивок крыш и перевернутых остановок — мы отобрали 10 самых разрушительных кадров.

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