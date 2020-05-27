Обновлено. Оперштаб по коронавирусу в Новосибирской области сообщил, что от коронавируса умерла женщина, ей было 64 года.

Также за сутки в Новосибирской области выписали 10 человек, которые успешно вылечились от коронавирусной инфекции, и диагностировали вирус еще у 97 пациентов. Это антирекорд за всё время.

Криминальный журналист НГС Алена Истомина выяснила, как в Новосибирске хоронят жертв коронавируса и кто на этом наживается.

Истории жертв пандемии коронавируса читайте в специальном сюжете на НГС. И будьте, пожалуйста, осторожны, берегите своё здоровье.

