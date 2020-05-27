В Новосибирской области скончался ещё один человек с COVID-19. Такую информацию приводит федеральный оперштаб по коронавирусу. Общее число умерших в регионе — 31 человек.
Всего за сутки в стране подтвержден 161 летальный случай с коронавирусом:
Москва — 73
Республика Дагестан — 12
Московская область — 10
Санкт-Петербург — 8
Нижегородская область — 6
Республика Ингушетия — 5
Саратовская область — 5
Смоленская область — 4
Тульская область — 4
Кабардино-Балкарская Республика — 4
Пермский край — 3
Забайкальский край — 3
Пензенская область — 2
Кировская область — 2
Калужская область — 2
Тверская область — 2
Костромская область — 1
Республика Коми — 1
Архангельская область — 1
Вологодская область — 1
Новгородская область — 1
Краснодарский край — 1
Астраханская область — 1
Карачаево-Черкесская Республика — 1
Ставропольский край — 1
Республика Чувашия — 1
Свердловская область — 1
Алтайский край — 1
Красноярский край — 1
Новосибирская область — 1
Республика Бурятия — 1
Камчатский край — 1.
Обновлено. Оперштаб по коронавирусу в Новосибирской области сообщил, что от коронавируса умерла женщина, ей было 64 года.
Также за сутки в Новосибирской области выписали 10 человек, которые успешно вылечились от коронавирусной инфекции, и диагностировали вирус еще у 97 пациентов. Это антирекорд за всё время.
Криминальный журналист НГС Алена Истомина выяснила, как в Новосибирске хоронят жертв коронавируса и кто на этом наживается.
Истории жертв пандемии коронавируса читайте в специальном сюжете на НГС. И будьте, пожалуйста, осторожны, берегите своё здоровье.