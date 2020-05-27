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Одна из вечеринок на выходных прошла в центре Новосибирска

Одна из вечеринок на выходных прошла в центре Новосибирска

Мэрия Новосибирска попросила горожан сообщать о готовящихся незаконных вечеринках по специальному телефону или в группе «Мэрия Новосибирска» «ВКонтакте».

— Вы наверняка слышали, что несмотря на угрозу заражения коронавирусом и введённые ограничения, в прошлые выходные в городе прошло несколько массовых мероприятий. Оправдан ли этот риск — каждый решает сам. И тем не менее организаторы и участники таких вечеринок подвергают опасности не только себя, но и окружающих. В ситуацию уже вынуждены были вмешаться правоохранительные органы, — написали в официальном сообществе мэрии «ВКонтакте».

Сообщать о готовящихся вечеринках предлагают по номеру справочной службы 375–87–87 или в официальной группе мэрии Новосибирска в соцсети в «ВКонтакте».

В прошлые выходные в Новосибирске прошло две шумные вечеринки. В Бугринской роще и на улице Ленина, в центре города. Следственный комитет уже начал проверку по факту тусовок.

А два дня назад шумными сборищами в Новосибирске заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил руководителям следственных подразделений доложить о ходе проведения доследственных проверок, организованных по материалам СМИ.

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