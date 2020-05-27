Сообщать о готовящихся вечеринках предлагают по номеру справочной службы 375–87–87 или в официальной группе мэрии Новосибирска в соцсети в «ВКонтакте».

В прошлые выходные в Новосибирске прошло две шумные вечеринки. В Бугринской роще и на улице Ленина, в центре города. Следственный комитет уже начал проверку по факту тусовок.

А два дня назад шумными сборищами в Новосибирске заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил руководителям следственных подразделений доложить о ходе проведения доследственных проверок, организованных по материалам СМИ.

