Сегодня, 27 мая, стало известно о новых случаях коронавирусной инфекции в Новосибирской области. Согласно данным федерального оперштаба, за сутки в регионе диагноз был подтверждён у 97 человек.

— За последние сутки в России выявлено 8338 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 40,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 161 летальный исход, — отчитались в оперштабе.

Пока о смертях в регионе не сообщается.

Таким образом, сейчас в регионе 2397 человек за весь период пандемии.