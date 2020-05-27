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Срочно Почти 100 заболевших за сутки. Это рекорд

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Свежая статистика по коронавирусу — у нас почти сотня заболевших за сутки

Свежая статистика по коронавирусу — у нас почти сотня заболевших за сутки

Сегодня, 27 мая, стало известно о новых случаях коронавирусной инфекции в Новосибирской области. Согласно данным федерального оперштаба, за сутки в регионе диагноз был подтверждён у 97 человек.

— За последние сутки в России выявлено 8338 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 40,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 161 летальный исход, — отчитались в оперштабе.

Пока о смертях в регионе не сообщается.

Таким образом, сейчас в регионе 2397 человек за весь период пандемии.

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Коронавирус в Новосибирске
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