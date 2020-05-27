В Новосибирске из госпиталя скорой помощи сбежал 17-летний подросток Максим Танков. Накануне его доставили в больницу после ДТП на улице Березовой. Он был пассажиром в «Тойоте Карина», которая врезалась в «Хонду». Водитель седана сбежал с места аварии, бросив в салоне подростка. В итоге сам Максим исчез из больницы в тот же день около девяти утра.



— Из особых примет — имеются свежие ссадины на лице. Он находился в больнице после ДТП. Мальчик не местный, города не знает, — рассказал корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.