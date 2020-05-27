В Новосибирске из госпиталя скорой помощи сбежал 17-летний подросток Максим Танков. Накануне его доставили в больницу после ДТП на улице Березовой. Он был пассажиром в «Тойоте Карина», которая врезалась в «Хонду». Водитель седана сбежал с места аварии, бросив в салоне подростка. В итоге сам Максим исчез из больницы в тот же день около девяти утра.
— Из особых примет — имеются свежие ссадины на лице. Он находился в больнице после ДТП. Мальчик не местный, города не знает, — рассказал корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.
Подросток ушел из больницы на территории ГКБСМП № 2 (Тургенева, 155) в Октябрьском районе.
— Рост 170 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, стрижка короткая, глаза карие. Был одет в черную в белый ромб ветровку, темную толстовку, темно-синие спортивные штаны, зеленые на белой подошве кроссовки, — описывают в отряде мальчика.
Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшего, сообщите, пожалуйста, информацию в полицию по единому номеру 112, на номер ПСО «Маяк» +7 951 393–0911 или на редакционный номер 8–923–157–00–00.