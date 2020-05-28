Новосибирец Владимир Пуртов решил проверить себя на коронавирус, сдал в частном медцентре анализы и получил три разных результата. Один из них оказался положительным. Позже выяснилось, что это ошибка — ему сообщили чужой диагноз. Как так вышло — разбиралась корреспондент НГС.



Самоизолировался на два дня

Владимир Пуртов решил сдать тест на коронавирус из-за того, что находится в группе риска — у него есть хронические заболевания, плюс последние несколько недель он стал сильно кашлять.