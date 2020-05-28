Новосибирец Владимир Пуртов решил проверить себя на коронавирус, сдал в частном медцентре анализы и получил три разных результата. Один из них оказался положительным. Позже выяснилось, что это ошибка — ему сообщили чужой диагноз. Как так вышло — разбиралась корреспондент НГС.
Самоизолировался на два дня
Владимир Пуртов решил сдать тест на коронавирус из-за того, что находится в группе риска — у него есть хронические заболевания, плюс последние несколько недель он стал сильно кашлять.
— Кашель аллергический и иногда возникает в результате работы. Но я решил — пойду, сдам тест, всё-таки с людьми работаю. Решил выполнить свой гражданский долг. Выполнил, называется. Сдал тест в ЦНМТ 12 мая. На следующий день приходит результат — «сомнительный». И буквально часов через
20 мая на его электронную почту пришел второй результат теста — положительный (копии есть в распоряжении редакции).
— Я всех сразу предупредил, что у меня коронавирус. Знакомые по-разному отреагировали. А утром рано 21 мая я сдал кровь на антитела, потому что особых признаков у меня не было, в прошлом было протезирование аортального клапана и аорты — я вхожу в зону риска. Из-за этого испугался — операция была полгода назад с осложнениями, и я до сих пор не восстановился, у меня очень слабый иммунитет, — объясняет свои переживания Владимир Пуртов.
В тот же день, по его словам, он позвонил в ЦНМТ.
— Там мне сказали ждать звонка от Роспотребнадзора, потому что туда переданы на меня все данные. Я самоизолировался, утром 22 мая смотрю — нет звонков, хотя двое суток прошло, — описывает ситуацию сибиряк.
В итоге 22 мая Владимир лично обратился в Роспотребнадзор.
Результат оказался отрицательным
В списках Роспотребнадзора фамилии Пуртова не оказалось:
— Мне сказали, что меня нет в базе ни по датам, ни по фамилиям. Рекомендовали звонить туда, где сдавал анализ, разбираться и вызывать врача. Опять звоню в ЦНМТ. И только тогда они пошли уточнять, передали или нет данные. Потом перезвонили и сказали, что у меня точно коронавирус — 100% анализ.
В тот же день новосибирец позвонил в поликлинику и вызвал врача на дом, объяснив ситуацию. От госпитализации в больницу он отказался.
— Пришла врач. В маске, но без очков. Медсестра пришла в химзащите, а врач сказала: «Нам ничего не выдают». Я ответил ей: «Нормально, я сказал, что у меня коронавирус, а вы вот так пришли». Сказали, что в понедельник и вторник придут брать ещё анализы и что очень много бессимптомных зараженных. После того, как она ушла, я подумал: «Странно, в поликлинике тоже моих данных нет». К этому времени на почту пришел анализ из «Инвитро», что антител к коронавирусу у меня не выявлено.
В итоге Пуртову перезвонил заведующий лабораторией ЦНМТ и сообщил, что у него все-таки отрицательный результат.
— Как так? Я столько народу на уши поставил. Ко мне врачи приходили. Сам в стрессе, а у меня сердце нездоровое. Шесть раз за день позвонил и только после этого зашевелились! В конце разговора заведующий лабораторией сказал, что сбой в программе произошел. Если сбой в программе происходит, то обычно страдает не один человек, — рассуждает Владимир Пуртов.
Новосибирец написал претензию в медцентр с требованием выплатить ему 100 тысяч рублей морального ущерба, а также 100 тысяч рублей за упущенную выгоду: «после положительного результата продал очень дёшево мотоцикл», испугавшись, что у него коронавирус.
Пуртов разрешил опубликовать все результаты, которые он получил. Вот они (во всех трёх результатах ошибочно указан женский пол):
Ситуация раздута. Ответ ЦНМТ
В Центре новых медицинских технологий (ЦНМТ) подтвердили, что в программе медцентра произошла ошибка.
— Был получен результат исследования как сомнительный. Этот результат анализа, по действующему законодательству, мы обязаны отправить в Роспотребнадзор для подтверждения либо опровержения данного результата. Мы в соответствии с этими правилами направили результат в Роспотребнадзор. 19 мая из Роспотребнадзора нам пришел отрицательный результат. В процессе внесения в базу данных произошёл сбой системы. И на почту пациенту был направлен ошибочный результат — положительный. Массового сбоя у нас нет, — объясняет руководитель административного департамента ЦНМТ Юлия Ульянова.
По её словам, Владимир Пуртов — первый, кто обратился в центр именно с таким видом претензий.
— 22 мая руководитель лаборатории лично позвонил ему и в телефонном разговоре сообщил, что была ошибка, мы эту ошибку исправили, результат у него отрицательный. Информация о том, что у него случились проблемы со здоровьем, им при направлении жалобы и претензии представлена не была. Мы его претензию уже рассмотрели и написали официальный ответ, где извинились перед ним и написали, что готовы вернуть деньги за этот лабораторный анализ. Говорить о том, что у него случились проблемы со здоровьем и за два дня от него отвернулись люди — это очень сильно надуманно. Ситуация раздута, — говорит Юлия Ульянова. — Мы готовы идти к разговору, но не в тех суммах, которые он указывал в своей претензии. Мы очень сильно дорожим как медицинский центр нашими пациентами. Мы всегда готовы к диалогу и удовлетворению потребностей с обеих сторон.
В середине мая новосибирские учёные предложили новый способ тестирования на коронавирус на основе уже существующей технологии анализа выдоха человека. А министр здравоохранения региона Константин Хальзов объяснил в интервью НГС другие проблемы с тестированием новосибирцев на коронавирус — те, кто лечится в инфекционных госпиталях, могут неделями ждать результатов анализов, иногда они и вовсе теряются. Почему так происходит — читайте тут.