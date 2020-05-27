Мэрия Новосибирска рассказала, почему задерживается открытие нового корпуса детского сада № 28 в Первомайском районе.
Техническое открытие сада произошло еще в середине января. Тогда администрация района сообщала, что корпус заработает не позднее февраля. Но этого не случилось до сих пор.
— Построили дополнительный корпус детского сада № 28. Приехал глава города, отрапортовал о сдаче сада, пригласили детишек, все радостные, что скоро пойдут в детсад. Но уже месяца 3 никак не могут его принять и открыть. Сыну уже 4 года, а местом в детсад и не пахнет. В основном корпусе мест нет, так как дети с половины города ходят сюда. А местным жителям мест не достается, — рассказал один из местных жителей, представившийся Андреем.
НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы выяснить, почему корпус еще не работает. В департаменте образования ответили, что разрешение на эксплуатацию здания выдали в декабре 2019 года. Инспекция Роспотребнадзора не нашла нарушений, но Госпожнадзор предписал исправить некоторые нарушения.
— Генеральной подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств ведутся работы по устранению замечаний Госпожнадзора. По мере их завершения и получения положительного заключения о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности администрацией детского сада № 28 будет направлена необходимая документация в Управление лицензирования, аккредитации, контроля и надзора в сфере образования Министерства образования Новосибирской области для получения лицензии на образовательную деятельность, — сообщила НГС пресс-служба мэрии.
В департаменте образования уточнили, что новый корпус рассчитан на 220 мест, туда будут ходить дети в возрасте от 2 до 7 лет. Основное здание может принять 280 воспитанников.
— В настоящее время в связи с отсутствием лицензии на ведение образовательной деятельности в новом корпусе детского сада № 28 списки детей, которые будут его посещать, не сформированы. По мере получения лицензии на осуществление образовательной деятельности второй корпус детского сада № 28 по адресу: ул. Заречная, 31, начнет свою работу, — добавили в мэрии.
Ранее НГС писал про детский сад в Калининском районе, где воспитателям старше 50 лет запретили выходить на работу из-за коронавируса. При этом сотрудникам пообещали сохранить зарплату в прежнем объеме.