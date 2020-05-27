Мэрия Новосибирска рассказала, почему задерживается открытие нового корпуса детского сада № 28 в Первомайском районе.

Техническое открытие сада произошло еще в середине января. Тогда администрация района сообщала, что корпус заработает не позднее февраля. Но этого не случилось до сих пор.

— Построили дополнительный корпус детского сада № 28. Приехал глава города, отрапортовал о сдаче сада, пригласили детишек, все радостные, что скоро пойдут в детсад. Но уже месяца 3 никак не могут его принять и открыть. Сыну уже 4 года, а местом в детсад и не пахнет. В основном корпусе мест нет, так как дети с половины города ходят сюда. А местным жителям мест не достается, — рассказал один из местных жителей, представившийся Андреем.

