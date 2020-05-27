Во время бури в Новосибирске пострадали четыре человека

Когда подключат электроснабжение?



Информацию об обрывах линий электропередач дежурные передали в АО «РЭС». Сейчас в городе, как уточняет мэрия, остались локальные отключения электроснабжения — их обещают устранить до 17:00 сегодняшнего дня. В «РЭС» увеличили число аварийных бригад, которые устраняют последствия непогоды: на левом берегу — до семи бригад, на правом — до 13.



В «РЭС» пояснили, что из-за погодных аномалий произошло 160 аварийных отключений в электросетях различных классов напряжения — от 220 кВ до 0,4 кВ. Под отключение попали более 50 тысяч жителей.

— В настоящее время электроснабжение большинства потребителей полностью восстановлено. Однако в некоторых районах города и области продолжаются ремонтные работы. Завершение ликвидации технологических нарушений планируется к концу дня, — отметили в пресс-службе.

Кто уберет рухнувшие деревья и павильоны?



В мэрии сообщили, что в зависимости от территории упавшие ветки и деревья уберут управляющие организации, ДЭУ, отделы и МКУ при районных администрациях, АО «РЭС», МБУ «ГЦОДД». Павильоны будут восстановлены силами ДЭУ, а упавший светофор — МБУ «ГЦОДД».

