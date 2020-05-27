27 мая среда
СЕЙЧАС +12°С
Пробки 3/10
usd 71.14
eur 77.79
Тема дня Как хоронят жертв коронавируса

Все новости

Все новости
Город

Во время бури в Новосибирске пострадали четыре человека

Из-за обрушившегося дерева одна из квартир теперь непригодна для проживания

3 843
5 Обсудить

Поделиться

Ветер был такой силы, что некоторые деревья вырывало с корнями

Ветер был такой силы, что некоторые деревья вырывало с корнями

Городские службы продолжают устранять последствия урагана, который обрушился на Новосибирск 26 мая. По данным единой дежурно-диспетчерской службы, всего в городе насчитали 89 происшествий.

— Сообщается о 52 упавших деревьях и ветках, четырёх столбах электропередач, одном светофоре, 24 обрывах воздушных линий электропередач. Порывами ветра снесено три остановочных павильона, с кровель сорвано три листа, повреждена одна металлическая конструкция и фасад здания. Во время бури пострадали четыре человека, всем оказана медицинская помощь, — сообщили в пресс-центре мэрии города.

Когда подключат электроснабжение?

Информацию об обрывах линий электропередач дежурные передали в АО «РЭС». Сейчас в городе, как уточняет мэрия, остались локальные отключения электроснабжения — их обещают устранить до 17:00 сегодняшнего дня. В «РЭС» увеличили число аварийных бригад, которые устраняют последствия непогоды: на левом берегу — до семи бригад, на правом — до 13.

В «РЭС» пояснили, что из-за погодных аномалий произошло 160 аварийных отключений в электросетях различных классов напряжения — от 220 кВ до 0,4 кВ. Под отключение попали более 50 тысяч жителей.

— В настоящее время электроснабжение большинства потребителей полностью восстановлено. Однако в некоторых районах города и области продолжаются ремонтные работы. Завершение ликвидации технологических нарушений планируется к концу дня, — отметили в пресс-службе.

Кто уберет рухнувшие деревья и павильоны?

В мэрии сообщили, что в зависимости от территории упавшие ветки и деревья уберут управляющие организации, ДЭУ, отделы и МКУ при районных администрациях, АО «РЭС», МБУ «ГЦОДД». Павильоны будут восстановлены силами ДЭУ, а упавший светофор — МБУ «ГЦОДД».

Кому предоставят помощь?

В пресс-службе администрации города рассказали о двух случаях — пострадавшим планируется оказать помощь.

— В Ленинском районе на улице Костычева, 13 на крышу двухэтажного дома упало дерево — одна из квартир непригодна для проживания. Администрация района оперативно нашла временное жилье и переселила жильцов. Сегодня силами МАСС будет убрано и распилено дерево, — добавили в мэрии.

Ремонт крыши в этом доме организует районная администрация, а власти «рассматривают возможность выделения субсидии».

Другой случай произошёл по улице 2-й Амурский переулок, 25, где у частного дома сорвало крышу. Жители разместились у родственников, в администрации района сегодня будут решать вопрос о предоставлении помощи.

О разбушевавшемся ветре мы рассказывали в онлайн-репортаже. Новосибирцы завалили редакцию НГС фотографиями рухнувших деревьев, сорванных обшивок крыш и перевернутых остановок — мы отобрали 10 самых разрушительных кадров.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (5)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!