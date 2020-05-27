Во время бури в Новосибирске пострадали четыре человека

Городские службы продолжают устранять последствия урагана, который обрушился на Новосибирск 26 мая. По данным единой дежурно-диспетчерской службы, всего в городе насчитали 89 происшествий.
— Сообщается о 52 упавших деревьях и ветках, четырёх столбах электропередач, одном светофоре, 24 обрывах воздушных линий электропередач. Порывами ветра снесено три остановочных павильона, с кровель сорвано три листа, повреждена одна металлическая конструкция и фасад здания. Во время бури пострадали четыре человека, всем оказана медицинская помощь, — сообщили в пресс-центре мэрии города.
Когда подключат электроснабжение?
Информацию об обрывах линий электропередач дежурные передали в АО «РЭС». Сейчас в городе, как уточняет мэрия, остались локальные отключения электроснабжения — их обещают устранить до 17:00 сегодняшнего дня. В «РЭС» увеличили число аварийных бригад, которые устраняют последствия непогоды: на левом берегу — до семи бригад, на правом — до 13.
В «РЭС» пояснили, что из-за погодных аномалий произошло 160 аварийных отключений в электросетях различных классов напряжения — от 220 кВ до 0,4 кВ. Под отключение попали более 50 тысяч жителей.
— В настоящее время электроснабжение большинства потребителей полностью восстановлено. Однако в некоторых районах города и области продолжаются ремонтные работы. Завершение ликвидации технологических нарушений планируется к концу дня, — отметили в пресс-службе.
Кто уберет рухнувшие деревья и павильоны?
В мэрии сообщили, что в зависимости от территории упавшие ветки и деревья уберут управляющие организации, ДЭУ, отделы и МКУ при районных администрациях, АО «РЭС», МБУ «ГЦОДД». Павильоны будут восстановлены силами ДЭУ, а упавший светофор — МБУ «ГЦОДД».
Кому предоставят помощь?
В пресс-службе администрации города рассказали о двух случаях — пострадавшим планируется оказать помощь.
— В Ленинском районе на улице Костычева, 13 на крышу двухэтажного дома упало дерево — одна из квартир непригодна для проживания. Администрация района оперативно нашла временное жилье и переселила жильцов. Сегодня силами МАСС будет убрано и распилено дерево, — добавили в мэрии.
Ремонт крыши в этом доме организует районная администрация, а власти «рассматривают возможность выделения субсидии».
Другой случай произошёл по улице 2-й Амурский переулок, 25, где у частного дома сорвало крышу. Жители разместились у родственников, в администрации района сегодня будут решать вопрос о предоставлении помощи.
О разбушевавшемся ветре мы рассказывали в онлайн-репортаже. Новосибирцы завалили редакцию НГС фотографиями рухнувших деревьев, сорванных обшивок крыш и перевернутых остановок — мы отобрали 10 самых разрушительных кадров.