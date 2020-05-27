«Человек 20 собралось»: в центре Новосибирска произошла массовая драка

Очевидец не стал близко подходить к участникам драки — их было слишком много. Поэтому он просто позвонил в службу «112».

— Около двух часов ночи, может чуть позже, в дежурную часть отдела полиции №1 «Центральный» сообщили, что по улице Красный проспект происходит драка. Экипаж патрульно-постовой службы выехал на место происшествия, но по прибытию на место участников драки не обнаружено. Из медицинских учреждений также сообщений о пострадавших не поступало, — прокомментировали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

В прошлом году спецназовец из Новосибирска погиб во время массовой драки в Подмосковье. Он вступился за случайного прохожего, которого избивала толпа, и получил смертельное ранение.