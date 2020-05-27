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Криминал

«Человек 20 собралось»: в центре Новосибирска произошла массовая драка

Участники конфликта громко кричали и угрожали друг другу убийством

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Очевидец не стал близко подходить к участникам конфликта&nbsp;

Очевидец не стал близко подходить к участникам конфликта 

В ночь на 27 мая возле дома №25 по улице Красный проспект в Центральном районе Новосибирска произошла массовая драка между двумя двумя компаниями.

— Там человек 20 собралось, они кричали, обещали поубивать друг друга, — рассказал корреспонденту НГС очевидец. — Зрелище пугающее, учитывая, что голоса явно были нетрезвые. Но самое интересное, что буквально в нескольких метрах, возле парковки на Ленина, 1, где в выходные прошла многострадальная вечеринка, скучал наряд ППС. Людей там вообще не было. Это просто какой-то сюрреализм — полицейские дежурят там, где вообще людей нет, а буквально в двух шагах от них толпа махач устроила — и никакой реакции.

Очевидец не стал близко подходить к участникам драки — их было слишком много. Поэтому он просто позвонил в службу «112».

— Около двух часов ночи, может чуть позже, в дежурную часть отдела полиции №1 «Центральный» сообщили, что по улице Красный проспект происходит драка. Экипаж патрульно-постовой службы выехал на место происшествия, но по прибытию на место участников драки не обнаружено. Из медицинских учреждений также сообщений о пострадавших не поступало, — прокомментировали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

В прошлом году спецназовец из Новосибирска погиб во время массовой драки в Подмосковье. Он вступился за случайного прохожего, которого избивала толпа, и получил смертельное ранение.

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массовая драка
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