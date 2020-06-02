Карта грибных мест Новосибирской области: где искать белые, обабки и шампиньоны

Жители Новосибирской области вовсю собирают первые грибы — в соцсетях они хвастаются приличным урожаем, среди которого можно разглядеть боровики, подберезовики, маслята и даже шампиньоны.
Мы составили карту грибных мест региона, а также Новосибирска и его окрестностей. Эти выходные не радовали нас погодой, но после обильных дождей и тепла грибов должно стать ещё больше, поэтому пользуйтесь нашим интерактивным путеводителем (и обязательно рассказывайте в комментариях о своих любимых местах — если, конечно, не жалко).
Где искать грибы в Новосибирске и его окрестностях
Грибные места Новосибирской области
А сейчас посмотрите на грибы, которые собрали читатели НГС и подписчики группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2020».
Вот такие белые грибы и шампиньоны наш читатель нашел на «Серебряном озере» и за каинским экспериментальным хозяйством.
В Каракане жители региона в основном собирают боровики, но иногда попадаются и маслята.
В Спирино также уже можно найти грибы.
В Новосибирске и его окрестностях тоже есть чем поживиться.
Вы грибник и уже успели съездить в лес или только собираетесь это сделать? Поделитесь с нами фотографиями и видео своей добычи! Всё можно присылать на редакционную почту news@ngs.ru или наш WhatsApp по номеру
В этом году грибной сезон начался очень рано — в начале мая.
Два года назад в Новосибирске белые грибы начали продавать в середине июня — на площади Калинина небольшое ведёрко грибов стоило 500 рублей.
А в 2019 году сезон грибов начался ближе к концу июня. Тогда мы публиковали советы от ресторатора, которые помогут правильно приготовить первые грибы и сохранить их вкус.
В августе прошлого года новосибирцы заметили в лесу странный белый гриб с красными пигментами — микологи определили его вид и предупредили, что есть его нельзя.