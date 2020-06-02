Карта грибных мест Новосибирской области: где искать белые, обабки и шампиньоны

Жители Новосибирской области вовсю собирают первые грибы — в соцсетях они хвастаются приличным урожаем, среди которого можно разглядеть боровики, подберезовики, маслята и даже шампиньоны.



Мы составили карту грибных мест региона, а также Новосибирска и его окрестностей. Эти выходные не радовали нас погодой, но после обильных дождей и тепла грибов должно стать ещё больше, поэтому пользуйтесь нашим интерактивным путеводителем (и обязательно рассказывайте в комментариях о своих любимых местах — если, конечно, не жалко).