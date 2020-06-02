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Карта грибных мест Новосибирской области: где искать белые, обабки и шампиньоны

Сезон в этом году начался раньше обычного. Грибники рассказали нам о своих секретных местах

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Первые боровики в Новосибирской области начали находить с начала мая

Первые боровики в Новосибирской области начали находить с начала мая

Жители Новосибирской области вовсю собирают первые грибы — в соцсетях они хвастаются приличным урожаем, среди которого можно разглядеть боровики, подберезовики, маслята и даже шампиньоны.

Мы составили карту грибных мест региона, а также Новосибирска и его окрестностей. Эти выходные не радовали нас погодой, но после обильных дождей и тепла грибов должно стать ещё больше, поэтому пользуйтесь нашим интерактивным путеводителем (и обязательно рассказывайте в комментариях о своих любимых местах — если, конечно, не жалко).

Где искать грибы в Новосибирске и его окрестностях

Грибные места Новосибирской области

Обязательно сохраните эту картинку — нас ждёт длинное и непредсказуемое из-за коронавируса лето

Обязательно сохраните эту картинку — нас ждёт длинное и непредсказуемое из-за коронавируса лето

В окрестностях города тоже немало мест, где можно собрать корзинку (а то и две) грибов

В окрестностях города тоже немало мест, где можно собрать корзинку (а то и две) грибов

А сейчас посмотрите на грибы, которые собрали читатели НГС и подписчики группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2020».

Вот такие белые грибы и шампиньоны наш читатель нашел на «Серебряном озере» и за каинским экспериментальным хозяйством.

Очень симпатичная находка

Очень симпатичная находка

А вот и шампиньоны

А вот и шампиньоны

В Каракане жители региона в основном собирают боровики, но иногда попадаются и маслята.

Сейчас в Каракане можно легко насобирать грибов на вкусный ужин

Сейчас в Каракане можно легко насобирать грибов на вкусный ужин

Можно найти очень большие грибы

Можно найти очень большие грибы

Идеальные грибы!

Идеальные грибы!

В Спирино также уже можно найти грибы.

Эх, нам тоже захотелось на тихую охоту. А вам?

Эх, нам тоже захотелось на тихую охоту. А вам?

Многие грибы уже переросли и потрескались

Многие грибы уже переросли и потрескались

В Новосибирске и его окрестностях тоже есть чем поживиться.

Вот такие грибочки удалось собрать на «Морском совхозе»

Вот такие грибочки удалось собрать на «Морском совхозе»

Подберезовики в окрестностях Академгородка

Подберезовики в окрестностях Академгородка

Подберезовики в Кольцово

Подберезовики в Кольцово

Подберезовики в Калининском районе Новосибирска

Подберезовики в Калининском районе Новосибирска

Вы грибник и уже успели съездить в лес или только собираетесь это сделать? Поделитесь с нами фотографиями и видео своей добычи! Всё можно присылать на редакционную почту news@ngs.ru или наш WhatsApp по номеру +7 913 713-55-80. Не забудьте подписать, где именно вы нашли грибочки (совсем секретную информацию можете не выдавать, но напишите хотя бы район и ближайшее поселение).

В этом году грибной сезон начался очень рано — в начале мая.

Два года назад в Новосибирске белые грибы начали продавать в середине июня — на площади Калинина небольшое ведёрко грибов стоило 500 рублей.

А в 2019 году сезон грибов начался ближе к концу июня. Тогда мы публиковали советы от ресторатора, которые помогут правильно приготовить первые грибы и сохранить их вкус.

В августе прошлого года новосибирцы заметили в лесу странный белый гриб с красными пигментами — микологи определили его вид и предупредили, что есть его нельзя.

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грибытихая охота
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