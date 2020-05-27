Кировский районный суд рассмотрел дело новосибирца, который участвовал в субботней вечеринке около Бугринского моста. Молодого человека оштрафовали на 1000 рублей по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ за то, что он находился там без медицинской маски.



«[Обвиняемый] с 20 часов 30 минут 23.05.2020 года до 01 часа 24.05.2020 года находился в общественном месте — на участке местности, расположенном рядом с Бугринским мостом, в районе ПКиО «Бугринская роща», без гигиенической маски», — говорится на сайте суда.

