Кировский районный суд рассмотрел дело новосибирца, который участвовал в субботней вечеринке около Бугринского моста. Молодого человека оштрафовали на 1000 рублей по
«[Обвиняемый] с 20 часов 30 минут 23.05.2020 года до 01 часа 24.05.2020 года находился в общественном месте — на участке местности, расположенном рядом с Бугринским мостом, в районе ПКиО «Бугринская роща», без гигиенической маски», — говорится на сайте суда.
Как уточнили в суде, молодой человек был на вечеринке в Бугринской роще.
Ст. 20.6.1 КоАП РФ предусматривает ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных частью 2
Вечеринка в «Бугринской роще» около конного клуба «Мустанг» прошла ночью с 23-го на 24 мая. По словам очевидцев, там было несколько сотен человек. Следственный комитет уже начал проверку по факту этой и ещё одной вечеринки, которая прошла в центре Новосибирска.
А два дня назад шумными сборищами в Новосибирске заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил руководителям следственных подразделений доложить о ходе проведения доследственных проверок, организованных по материалам СМИ.