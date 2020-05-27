Пятилетняя кошка с подтверждённым COVID-19 по сути продолжит жить так же, как раньше, — животное находится на карантине дома.

Чтобы проверить свою любимицу на коронавирус, хозяин кошки сначала обратился к ветеринару, а потом 18 мая пошёл в подведомственный Россельхознадзору Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов в Москве, где у неё и взяли мазки со слизистой оболочки гортани и носовой полости.

— Полученный биоматериал исследовали методом ПЦР по разработанной центром методике выявления коронавируса у животных, — сообщает Николай Власов. — В результате проведенного анализа и подтверждающего дополнительного исследования у кошки был подтвержден COVID-19.



Основной способ передачи новой коронавирусной инфекции — от человека к человека. По данным ВОЗ, пока нет никаких доказательств, что COVID-19 может передаться человеку от животных-компаньонов, то есть от собак или кошек.