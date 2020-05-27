По данным оперативного штаба на утро 26 мая, в регионе за сутки подтверждено 87 случаев инфицирования COVID-19. Всего заболели 2300 человек, включая 138 детей. Во вторник утром стало известно, что от коронавируса умер ещё один человек.
Что произошло в городе за сутки?
- Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко поговорила в прямом эфире нашего Instagram с министром здравоохранения Новосибирской области Константином Хальзовым и главным инфекционистом региона Ларисой Поздняковой о ситуации с коронавирусом в регионе. Почему количество заражённых увеличивается, когда мы выйдем на плато и победим коронавирус, действительно ли многие больницы переполнены и люди вынуждены лежать в коридорах, тестировался ли сам министр на ковид, как максимально защитить себя от заражения (помимо перчаток и медицинских масок), можно ли попасть в больницу с переломом или какой-нибудь другой болезнью и подхватить от других пациентов коронавирус? Публикуем расшифровку интервью для тех, кто пропустил эфир;
- в Новосибирске в 15 частных медицинских учреждениях и медучреждениях федерального подчинения выявили заболевших сотрудников — публикуем карту, на которой они отмечены;
- губернатор области Андрей Травников возобновил работу продовольственных рынков в Новосибирске. Кроме того, с 26 мая смогут работать рынки для садоводов;
- Сибирская гильдия шеф-поваров и шеф-кондитеров обратилась с открытым письмом к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову и мэру Новосибирска Анатолию Локтю. Письмо подписали около 60 рестораторов и шеф-поваров, представляющих все сегменты ресторанного рынка — от столовых до элитных ресторанов. Они называют возможную причину, по которой в минувшие выходные на Ленина состоялась шумная вечеринка, и просят разрешить им всё-таки работать. Публикуем обращение полностью;
- в Новосибирской области на 11 утра 26 мая выявили ещё 87 случаев заражения коронавирусом — оперштаб опубликовал свежую статистику;
- сегодня слово «коронавирус» приходится слышать десятки, а то и сотни раз в день. Тем не менее дискуссии вокруг коронавируса продолжаются. Одни уверены, что вирус опасен, и поддерживают меры профилактики. Другие считают, что всё это если не бред (Лукашенко предпочитает говорить «психоз»), то явно сильно преувеличенная проблема. Корреспондент НГС Анна Богданова выслушала доводы так называемых ковид-диссидентов. И попросила вирусолога прокомментировать их. Публикуем три частных мнения;
- на территории инфекционного госпиталя в Новосибирске, который сейчас работает на базе больницы № 11, поставили красные палатки медицины катастроф;
- ресторанный рынок находится в состоянии комы — работает лишь доставка и десяток заведений по линии метро, которые торгуют навынос. Сами рестораторы говорят о падении выручки на
80–90%. Но это не мешает самым отчаянным из них уже строить планы и запускать новые проекты. Обозреватель НГС Стас Соколов собрал несколько новинок, которые объединяет общее качество: они очень компактные;
- Владимир Путин объявил дату проведения парада Победы в этом году;
- Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по профилактике коронавируса для фитнес-клубов, бассейнов и прочих спортивных учреждений.
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