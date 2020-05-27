По данным оперативного штаба на утро 26 мая, в регионе за сутки подтверждено 87 случаев инфицирования COVID-19. Всего заболели 2300 человек, включая 138 детей. Во вторник утром стало известно, что от коронавируса умер ещё один человек.



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