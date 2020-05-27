У жителей частного сектора в Дзержинском районе с 10 утра нет электричества

Во вторник, 26 мая, жители частного сектора в Дзержинском районе Новосибирска остались без электричества. Свет в домах отключили в 10 утра в связи с выправкой опоры и подрезкой деревьев. Плановое отключение должно было завершиться в 16:00, однако свет в дома до сих пор не вернулся.



— Свет отключили в 10 утра и мы до сих пор сидим без электричества. Уже звонили в единую диспетчерскую службу, но никакой информации у них нет, даже не могут назвать примерных сроков. В «Региональных электрических сетях» не берут трубку, — рассказала корреспонденту НГС читательница Евгения.