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У жителей частного сектора в Дзержинском районе с 10 утра нет электричества

Свет в дома обещали вернуть в 4 часа дня, но его до сих пор нет

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Во вторник, 26 мая, жители частного сектора в Дзержинском районе Новосибирска остались без электричества. Свет в домах отключили в 10 утра в связи с выправкой опоры и подрезкой деревьев. Плановое отключение должно было завершиться в 16:00, однако свет в дома до сих пор не вернулся.

— Свет отключили в 10 утра и мы до сих пор сидим без электричества. Уже звонили в единую диспетчерскую службу, но никакой информации у них нет, даже не могут назвать примерных сроков. В «Региональных электрических сетях» не берут трубку, — рассказала корреспонденту НГС читательница Евгения.

Женщина также сообщила, что света нет на улицах Геологическая, Алмазная, Боевая, Печерская и многих других. Информации о том, когда появится электричество в Дзержинском районе, на портале «Мой Новосибирск» нет. По данным портала, в городе нет ни плановых, ни аварийных отключений.

Без света сейчас несколько улиц в Дзержинском районе

Без света сейчас несколько улиц в Дзержинском районе

Корреспондент НГС отправил запрос в пресс-службу ОАО «РЭС», чтобы узнать все подробности длительного отключения электроэнергии.

Во вторник днём 40 600 жителей Новосибирской области остались без света из-за плохой погоды 26 мая. Об этом сообщает Министерство энергетики России.

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