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Новое ОСАГО: отвечаем на популярные вопросы о стоимости и причинах попадания в чёрный список

Закон окончательно утверждён президентом и вынудит нарушителей платить больше

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Наличие нарушений ПДД — новый повод поднять цену страховки до максимума

Наличие нарушений ПДД — новый повод поднять цену страховки до максимума

В России запустили второй этап реформы ОСАГО. В рамках первого этапа в начале 2019 года были расширены границы базовых тарифов и введены новые градации для водителей по возрасту и стажу, а теперь приняты новые изменения. Они вступят в силу в конце августа.

1

Что поменяется?

Вводится новый фактор для определения базового тарифа ОСАГО — фактор наличия грубых нарушений ПДД. Если за прошедший год водитель совершил опасный проступок, то страховщик будет вправе применить к нему максимально высокий тариф. На данный момент базовая цена страховки может варьироваться от 2746 до 4942 рублей, и для каждой территории (города или областных поселений) выбирается конкретное значение: одно для всех водителей с пропиской в данном месте. Новый закон позволяет селективно повышать тариф для водителей-плохишей.

2

Какие нарушения считаются грубыми?

Платить по максимуму придется за неоднократный проезд на запрещающий сигнал светофора, за выезд на встречную полосу и за превышение скорости более чем на 60 км/ч. Правда, учитывать эти нарушения можно только в тех случаях, когда их зафиксировал инспектор ГИБДД. То есть штрафы с дорожных камер в счет не идут.

Также их нельзя принимать во внимание, если нарушение повлекло за собой аварию и возмещение ущерба. В этом случае страховка и так подорожает за счет повышения коэффициента бонус-малус (КБМ).

3

Езда в пьяном виде сюда попадает?

Да. Если водителя лишили прав за пьянку, то страховщик сможет применять высокий тариф в течение года после окончания срока наказания (возврата прав или отбытия срока). Например, если удостоверение вернули в мае 2020 года, то страховка будет дороже вплоть до мая 2021 года.

Сюда попадает не только само вождение в пьяном виде. К грубым нарушениям также относятся отказ от медосвидетельствования и побег с места ДТП. Согласно российскому законодательству оба случая приравниваются к пьяной езде — чтобы у нарушителей не было возможности смягчить себе наказание.

4

Всё так просто и прозрачно?

Не совсем. В законе есть размытые формулировки. Во-первых, непонятно, какое количество нарушений считается «неоднократным». Во-вторых, документом предусмотрена возможность варьировать базовый тариф «от иных обстоятельств, существенно влияющих на вероятность наступления страхового случая».

По сути, это дает страховщикам право вводить высокие цены в любых удобных случаях. Но в РСА пояснили, что Банк России, который курирует деятельность страховых компаний, должен определить список критериев, а страховая обязана опубликовать принципы назначения тарифов на своём сайте.

5

Зачем всё это нужно?

Нововведение позволит применять для водителей более индивидуальные и справедливые тарифы на основе их поведения на дороге.

— У автовладельцев появится дополнительный экономический стимул не нарушать ПДД: ведь для аккуратных водителей полис ОСАГО будет стоить заметно дешевле, — объяснил глава РСА Игорь Юргенс.

Ранее в интервью нашему изданию господин Юргенс говорил, что эта реформа поддержит тренд на снижение средней цены на ОСАГО. Напомним, по итогам 2019 года автогражданка подешевела в среднем на 5%.

В долгосрочной перспективе Центробанк и страховщики планируют отказаться от государственного регулирования цен на ОСАГО и сделать их еще более индивидуальными для каждого водителя. Поэтому со временем придется отказаться от коэффициента по мощности автомобиля и региону проживания, от которых сейчас сильно зависит цена страховки и которые давно вызывают много критики. Игорь Юргенс говорил, что до конца 2020 года они точно останутся.

6

Техосмотр временно отменили, но есть подвох

Водителям также разрешили покупать полисы ОСАГО без диагностической карты. Это временная мера на период действия ограничений из-за коронавируса. После их снятия пройти техосмотр всё равно придется, а если забыть, страховая может вернуть себе сумму сделанных выплат через механизм регресса.

Реформу техосмотра из-за того же коронавируса отложили почти на один год. Она подразумевает более жесткий контроль за водителями и операторами ТО, чтобы диагностические карты перестали делать за деньги.

Возник большой конфликт со страховой компанией? Ждём от вас сообщений, фото и видео на почту редакции «Авто».

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