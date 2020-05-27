Новое ОСАГО: отвечаем на популярные вопросы о стоимости и причинах попадания в чёрный список

Платить по максимуму придется за неоднократный проезд на запрещающий сигнал светофора, за выезд на встречную полосу и за превышение скорости более чем на 60 км/ч. Правда, учитывать эти нарушения можно только в тех случаях, когда их зафиксировал инспектор ГИБДД. То есть штрафы с дорожных камер в счет не идут.



Также их нельзя принимать во внимание, если нарушение повлекло за собой аварию и возмещение ущерба. В этом случае страховка и так подорожает за счет повышения коэффициента бонус-малус (КБМ).

