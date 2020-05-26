Во вторник, 26 мая, в Ленинском районе Новосибирска водитель грузовой «Газели» совершил наезд на 17-летнего подростка. Парня с сотрясением головного мозга увезли в больницу. ДТП произошло на улице Романтиков.



— В 17:00 водитель 1959 года рождения двигался на «Газели» по улице Большой в направлении Колыванского шоссе. У дома № 2 по улице Романтиков, в зоне пешеходного перехода, совершил наезд на молодого человека семнадцати лет. Подростка с предварительным диагнозом — сотрясение головного мозга — увезли в больницу. Также у пострадавшего травмы головы и множественные ушибы, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

