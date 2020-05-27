Бизнес на булочках: семья из Новосибирска влезла в долги ради пекарни — смотрим, что из этого получилось

— Сейчас многие ругают правительство, — рассказывает Тимур. — Но могу прокомментировать с точки зрения

предпринимателя. У нас долгое время были большие убытки, мы далеко не всё платили. И задолженность по налогам была, но вот органы еще ни разу не повели себя неадекватно. Даже в те периоды, когда мы не платили, никто не приходил и не выкручивал руки. Всегда есть время все это заплатить. Пусть предприниматели, особенно молодые, не боятся начинать собственное дело.

Супруги сталкивались и с проверками. По словам Ании, их пекарня успешно их прошла — и набралась при этом опыта.

— Профессионализм вырос, потому что ты уже понимаешь какую-то внутреннюю боль. Никто никого не топит, если ты сам себе это не делаешь. Твой успех зависит только от тебя, — считает совладелица пекарни.



Какая прибыль?

Предприниматели уже отследили, когда люди чаще покупают хлеб, а когда — реже, и в зависимости от этого выстраивают свою работу.



— Осень — с сентября по декабрь - хлебный сезон. Самые сложные месяцы — это январь, июнь. Декабрь, возможно. Кажется, что это достаточно прибыльный месяц, но там все талию соблюдают перед праздниками, никто ничего не ест, идет падение, — рассказывает Ания.

Пекарня работает в убыток, но, несмотря на это, семья хочет расширять свой бизнес. Потери стали особенно ощутимы после того, как закрылось производство на улице Новой.



— На Красном проспекте у нас ещё идут минусы, убыток здесь порядка 100–110 тысяч в месяц. Из-за того, что перезапускались, проработали до конца декабря, там был плюс, где-то 50 тысяч. Затем мы закрылись, в феврале перезапустились и только сейчас набираем обороты. В прошлый месяц было 48 тысяч минуса, сейчас у нас будет 100–110 тысяч. Новая, 24 работает. Прошлые годы она вообще хорошо отработала, там было где-то 100–150 тысяч плюсом, пока работала, то перекрывала убытки, которые были у нас. Впрочем, мы этих денег не видели, потому что были убытке на производстве. А сейчас коронавирус и прочие вещи пришли, мы чувствуем, что продажи стали меньше порядка на 40%, чем в прошлом году. Прошлый месяц пошли 10 тысяч плюсом. Больше 1000 покупателей в месяц к нам сейчас не приходят. Стиснулись, ужались, оптимизировались, там даже пакетов сейчас нет бумажных, потому что на них уходило порядка 30–40 тысяч в месяц, — откровенно рассказывает Тимур.