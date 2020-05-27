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Бизнес Маленький, но гордый бизнес Истории

Бизнес на булочках: семья из Новосибирска влезла в долги ради пекарни — смотрим, что из этого получилось

От идеи до запуска бизнеса прошло 4 года. Рассказываем, как они шли к своей мечте и сколько денег потратили

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Ания и Тимур долго шли к тому, чтобы открыть свой бизнес

Ания и Тимур долго шли к тому, чтобы открыть свой бизнес

В свежем выпуске рубрики «Маленький, но гордый бизнес» мы расскажем удивительную историю Ании и Тимура Чегодарь, которые в 2017 году открыли семейную пекарню. Три года они придумывали новые рецепты, открывали и закрывали производство, организовывали доставку, отказывались от неё, несли убытки, проходили через проверки, но продолжали кормить новосибирцев вкусной домашней выпечкой. И даже когда началась пандемия из-за коронавируса, бизнесмены продолжили работать. Как им удалось с нуля построить бизнес, сколько денег на это ушло и как маленькая пекарня умудрилась выстоять в коронавирусный кризис, сохранив персонал, Ания и Тимур рассказали НГС.

Видео: Антон Дигаев

С чего всё началось

Ания и Тимур работали вместе в одной сырьевой компании. Они познакомились 10 лет назад в Санкт-Петербурге. Полтора года прожили в Ростове-на-Дону, а потом их пригласили на работу в Новосибирск. Здесь супруги живут уже 8 лет, здесь у них родился сын. Во время работы пара узнала о новых видах сырья для выпечки, которое редко используют в Сибири. Тимур занимался продажами, а Ания была технологом-демонстратором — ездила на разные предприятия и презентовала работникам разную выпечку.

— В 2013 году нам пришла идея, что мы хотим открыть свою пекарню, потому что среди сырья видели много интересного, нового, прогрессивного, — рассказывает Тимур. — При этом местные производители не стремились делать новинки, которые уже существовали. В 2013 году мы сели, написали бизнес-план и стали планировать, как будем заниматься собственной пекарней.

Предприниматели хотят удивлять покупателей выпечкой — и интересным ассортиментом, и качеством, и сочетанием ингредиентов

Предприниматели хотят удивлять покупателей выпечкой — и интересным ассортиментом, и качеством, и сочетанием ингредиентов

В 2014 году супруги взяли кредит, на который купили первую печку — она стоила около 650 тысяч рублей. Оборудование было практически новым, до покупки его использовали всего пару раз. С выставки печку привезли в Новосибирск, но три следующих года она простояла в гараже, укутанная одеялом.

— Сначала ждали, пока у нас закончится декрет. Потом стали искать инвесторов. В 2017 году мы открыли первую пекарню на улице Новой, 24. И поставили туда вот эту нашу печку, которая нас дождалась. Сейчас она работает здесь (в филиале на Красном проспекте — прим. ред.), — рассказывает историю запуска Тимур Чегодарь.

Супруги открыли свой первый филиал три года назад. Сейчас у них уже несколько пекарен

Супруги открыли свой первый филиал три года назад. Сейчас у них уже несколько пекарен

За время своей работы на производстве Ания посетила около 150 предприятий. То, что она там увидела, вдохновило её на собственные рецепты, по которым она и стала готовить в семейной пекарне.

— Когда мы открылись с тем ассортиментом, который придумали на основе современных ингредиентов, то увидели много удивлённых людей. Они недоумевали, что в одном месте сконцентрировано такое количество разных новинок. Этого не было. Поэтому люди не понимали, почему хлеб стоит столько и что это за хлеб такой. Мы рассказывали, участвовали в разных фестивалях, снимали видео, брали интервью, широко рассказывали об этом в инстаграме... Определённый ассортимент прижился, и эта продукция по сей день с нами, — делится Ания.

Как организовано производство

Технологический процесс в «Выпечке счастья» содержит больше этапов, чем в традиционных пекарнях. Это связано с тем, что для обработки продуктов требуется больше времени.

— Производство — это достаточно сложный организм, им нужно управлять, изнутри зная все процессы. Допустим, если мы берём сложные ингредиенты, то нужно обучить пекаря, закупить сырьё, распределить всё это, выстроить технологический процесс. А если, допустим, хлеб не просто замесил, поставил, он выбродил, и ты его выпек, араскатал, замотал, в фольгу обмотал, замотал конфеточкой, выпек его, достал, раскрыл, замотал в плёночку, положил на витрину — видите, сколько операций, — перечисляет Ания.

Например, для приготовления фруктового хлеба нужно вымочить и порезать сухофрукты, чтобы в готовом блюде не попалась косточка. Вроде бы ерунда, но это добавляет три шага на этапе производства.

Технолог отмечает, что многие производители стараются не усложнять производство. Для той выпечки, которую готовят в пекарне семьи Чегодарь, также нужно выстроить процесс сбыта продукции, чтобы это было рентабельно.

— Да, мы поняли, что это сложно. Но, тем не менее, мы делаем, — говорит Ания.

Всю выпечку в пекарне стараются сделать не только вкусной, но и полезной

Всю выпечку в пекарне стараются сделать не только вкусной, но и полезной

Бизнесмены-пекари научились не только производить необычную выпечку, но и рассказывать о ней так, чтобы покупателям было проще определиться с выбором.

— Часть нашей продукции — уникальна, мы сами её разработали, придумали, как, например, хлеб «Здоровье». К такому сочетанию ингредиентов мы пришли опытным путём. И оказалось, что хлеб востребован настолько, что к нам возвращаются клиенты, с которыми мы работали на доставке в прошлом году, — объясняет Ания. — Его едят диабетики, худеющие, люди с абсолютно разными противопоказаниями. Мы знаем, как и кому это рекомендовать, как это преподнести, как об этом рассказать. Люди понимают, зачем им это нужно, и приходят к нам.

Изначально супруги хотели готовить в своей пекарне только ту выпечку, которая будет удивлять. Также они поставили себе цель сделать продукцию максимально натуральной. Это связано еще и с тем, что сами предприниматели придерживаются прицнипов здорового питания.

Перед запуском бизнеса львиную долю денег пришлось потратить на оборудование

Перед запуском бизнеса львиную долю денег пришлось потратить на оборудование

— Хлеб «Здоровье» сделан из пророщенной пшеницы, в составе нет обычной белой муки, нет дрожжей. Это максимально полезный хлеб. Мы изначально хотели всю линейку сделать из такой продукции, — признается Тимур. — Но рынок есть рынок: люди хотят пиццу, пирожки, простой белый хлеб. Но мы всё равно по-своему адаптируем рецепты. Хоть горчичное масло, но добавим в белый хлеб, чтобы хоть как-то его обогатить, сделать не просто углеводы, а чтобы он нёс пользу для организма. Именно это было нашей изначальной задачей, когда мы создавали этот проект. Хотелось нести пользу и здоровье людям.

Несколько раз, признаются владельцы семейной пекарни, их фирменные рецепты пытались украсть, но они каждый раз пресекали такие попытки.

— Были у нас такие, кто при ходил и начинал фотографировать наши рецептуры. По рукам били. Так нельзя делать, — говорит Ания.

В ассортимент пекарни добавили блюда, которые привлекают массового покупателя, но полезной продукции все равно много

В ассортимент пекарни добавили блюда, которые привлекают массового покупателя, но полезной продукции все равно много

Ания считает, что важно не только знать технологии производства, но и выпускать, продавать выпечку тогда, когда она наиболее востребована.

— Как сделать так, чтобы увеличить выручку, правильно выстроив технологический процесс? Ты понимаешь, что к 8 утра приходят за сосиской или, к примеру, за чем-то сытным. Мы подстраиваем процесс так, чтобы утром было 3 вида сытного, 3 вида сладкого, хлеб у нас идёт чуть позже. То есть выстраивание процесса даёт своевременный выпуск продукции и своевременную покупку согласно нуждам населения в определенное время. К этому мы также пришли опытным путём, — рассказывает технолог.

Цена вопроса. Сколько стоит запустить свою пекарню?

Для запуска своего дела, рассказывают супруги, одной печки за 650 тысяч оказалось недостаточно. Лично им потребовались еще около 1 миллиона 700 тысяч рублей на ремонт, оборудование, тестомесы, столы, холодильник. Тогда семья начала искать инвестора среди знакомых и незнакомых людей.

— Спустя время мы нашли этот баланс, когда человек понимал, что мы делаем, разбирался в этой среде. И мы так совпали, что у нас были одинаковые планы по работе, финансы и опыт. Потому что инвестор — это не просто человек, который даёт деньги. Нет. Это как раз тот человек, который является наставником, даёт советы и так далее. Мы спустя время нашли и утвердились, после чего пошли дальше, — рассказывает Тимур.

Какие есть трудности

Первую точку супруги открыли в 2017 году на улице Новой в Заельцовском районе. На начальном этапе работа приносила небольшой доход.

— Мы решили развивать этот рынок на доставку. Открыли отдельное производство. Почти два года поработали в таком формате, но рынку это оказалось не нужно. То есть заявки были, но небольшие, ведь у нас специфический продукт. Количество покупателей не росло в большой прогрессии. Были ещё и проблемы с опытом ведения самого бизнеса. Мы просто росли, новые клиенты появлялись, а на саму почву, на которой мы находимся, мы не смотрели. В какой-то момент у нас были очень большие объёмы продаж, а прибыли вообще практически не было. Все заняты, суетятся, как выжатые, а денег нет. И мы в прошлом году начали всё это заворачивать, — вспоминает Тимур.

На доставку пекарня работала 1 год и 8 месяцев.

— В прошлом году всё закрыли, остались только обособленные точки. Сейчас мы заново растём, есть заинтересованные партнёры, но этот манёвр съел у нас порядка 5–7 миллионов рублей, — говорит Тимур.

После этого предприниматели открыли точку на Красном проспекте, туда же перенесли производство. Аниа подчеркивает, что люди больше доверяют производителю, если видят, что выпечку готовят на месте, а не привозят из другого цеха.

Производство выпечки перенесли на красный проспект

Производство выпечки перенесли на красный проспект

— Сейчас многие ругают правительство, — рассказывает Тимур. — Но могу прокомментировать с точки зрения

предпринимателя. У нас долгое время были большие убытки, мы далеко не всё платили. И задолженность по налогам была, но вот органы еще ни разу не повели себя неадекватно. Даже в те периоды, когда мы не платили, никто не приходил и не выкручивал руки. Всегда есть время все это заплатить. Пусть предприниматели, особенно молодые, не боятся начинать собственное дело.

Супруги сталкивались и с проверками. По словам Ании, их пекарня успешно их прошла — и набралась при этом опыта.

— Профессионализм вырос, потому что ты уже понимаешь какую-то внутреннюю боль. Никто никого не топит, если ты сам себе это не делаешь. Твой успех зависит только от тебя, — считает совладелица пекарни.

Какая прибыль?

Предприниматели уже отследили, когда люди чаще покупают хлеб, а когда — реже, и в зависимости от этого выстраивают свою работу.

— Осень — с сентября по декабрь - хлебный сезон. Самые сложные месяцы — это январь, июнь. Декабрь, возможно. Кажется, что это достаточно прибыльный месяц, но там все талию соблюдают перед праздниками, никто ничего не ест, идет падение, — рассказывает Ания.

Пекарня работает в убыток, но, несмотря на это, семья хочет расширять свой бизнес. Потери стали особенно ощутимы после того, как закрылось производство на улице Новой.

— На Красном проспекте у нас ещё идут минусы, убыток здесь порядка 100–110 тысяч в месяц. Из-за того, что перезапускались, проработали до конца декабря, там был плюс, где-то 50 тысяч. Затем мы закрылись, в феврале перезапустились и только сейчас набираем обороты. В прошлый месяц было 48 тысяч минуса, сейчас у нас будет 100–110 тысяч. Новая, 24 работает. Прошлые годы она вообще хорошо отработала, там было где-то 100–150 тысяч плюсом, пока работала, то перекрывала убытки, которые были у нас. Впрочем, мы этих денег не видели, потому что были убытке на производстве. А сейчас коронавирус и прочие вещи пришли, мы чувствуем, что продажи стали меньше порядка на 40%, чем в прошлом году. Прошлый месяц пошли 10 тысяч плюсом. Больше 1000 покупателей в месяц к нам сейчас не приходят. Стиснулись, ужались, оптимизировались, там даже пакетов сейчас нет бумажных, потому что на них уходило порядка 30–40 тысяч в месяц, — откровенно рассказывает Тимур.

Несмотря на пандемию коронавируса, предпринимателям удалось сохранить всех сотрудников

Несмотря на пандемию коронавируса, предпринимателям удалось сохранить всех сотрудников

Предприниматели не стали переходить на более дешёвое сырьё, зато договорились с арендодателями, которые сделали им скидку. Также им удалось закупить некоторые ингредиенты по более низким ценам, потому что поставщики хотели поскорей продать товары, которые нельзя долго хранить.

— Зарплаты и рабочее время не урезали, даже в отпуск кто-то успел сходить, — рассказывает Ания. — Люди — это основное. Ценность работника в приоритете. Потому что настроение пекаря отражается на тесте, а это качество продукта. Тут криками и урезаниями ничего хорошего себе не сделаешь.

График работы пекарен не изменился на время пандемии.

— Мы не закрывались, так как наш бизнес — это питание. Первую неделю было плохо, потому что люди с перепуга засели дома, особенно на Красном проспекте. На следующей неделе стало проще. Мы провели все работы, которые касаются профилактики: маски, дезинфекция, дополнительная обработка и так далее. Спустя время люди стали приходить, покупать, — рассказывает Тимур.

Планы на будущее

Многие заведения сейчас закрываются. Из-за этого освобождаются места для торговли. Супруги Чегодарь видят в этом новые возможности для бизнеса, в будущем они хотят открыть еще 8 новых точек.

— Мы смотрим в будущее. Основное развитие идет с Красного проспекта: здесь выстраивается система продаж, здесь будет выстраиваться система производства, уже именно документальная, и мы с Красного проспекта идти будем дальше по городу. Потому что есть план — организовать в течение двух лет 10 точек. Хотели это быстрее сделать, но, как и все, ждем развития ситуации, — объясняет Тимур.

Удается ли отдохнуть от работы

Супруги вспоминают, что те три года, которые они занимаются бизнесом, прошли довольно нелегко. Сейчас они привыкли к сложностям, но всё же хотят наладить режим работы и отдыха.

— У нас есть группы в What’s App, где собирается определенная информация. Это происходит круглосуточно. Но с этим ты свыкаешься. Я много раз ловила себя на мысли, что если, к примеру, я не здесь, а где-то в другом месте буду работать, то мне будет очень сложно перестроиться. Нет такой отключки, что в 5 часов я ушла с работы и ни о чем больше не думаю, — говорит Ания.

Супруги будут стараться больше отдыхать

Супруги будут стараться больше отдыхать

За три года предприниматели поняли, что если они будут находиться на работе круглосуточно, то это не поможет работать эффективнее.

— С этого года мы стараемся больше отдыхать, потому что почти три года прошло в бешеном темпе, выходные стихийно. Сейчас решили сами себя организовать — до определенного времени работаем и всё, затем заставляем себя отключаться, — добавляет Тимур.

Они также научились выстраивать отношения так, чтобы их личная жизнь не мешала работе.

— Люди из семьи не воспринимают друг друга как чужие люди. Я к ней обращаюсь как к технологу, она ко мне — как к продавцу. Поэтому нам нужно абстрагироваться от родни и выполнять то, что мы друг другу сказали, с полной самоотдачей. Только сейчас это все начинает строиться, — говорит Тимур.

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Если у вас или у ваших знакомых тоже есть своё небольшое дело, за которым стоит интересная история создания, или вы готовы рассказать о трудностях, с которыми столкнулись и о своей экономике, пишите журналисту НГС Марии Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845–55–78 (WhatsApp, СМС, Telegram).

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