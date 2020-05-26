Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по профилактике коронавируса для фитнес-клубов, бассейнов и прочих спортивных учреждений. Перед открытием им нужно будет провести генеральную уборку и дезинфекцию, а каждый день перед началом смены и в течение дня замерять работникам температуру. Сотрудникам также придется питаться в отдельной комнате — на рабочем месте можно будет только попить воду из бутылки. И, естественно, носить маски и перчатки. Клиентов носить маски, к счастью, не обязали.
Посетителей фитнес-клубам и бассейнам разрешили принимать только по предварительной записи. Количество клиентов, которые могут одновременно заниматься спортом, высчитывают исходя из площади залов: на человека должно приходиться не меньше 4 квадратных метров (а в бассейне — все пять).
Кабинки для переодевания (если они есть) придется частично закрыть, чтобы сохранять социальную дистанцию, а тренажеры расставить подальше — как минимум на полтора метра друг от друга. И обрабатывать их каждые два часа, вместе с дверными ручками и туалетами. Также каждые два часа нужно будет проветривать помещения.
Впрочем, когда именно можно будет открывать фитнес-клубы и бассейны, пока не ясно — в документе об этом ни слова. А вот для ресторанов ведомство предоставило более конкретные рекомендации: открываться общепит будет в несколько этапов. Ждать этого можно будет в ближайшее время — сегодня Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России пройден.