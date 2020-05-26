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Столкновение произошло в 19:45

Столкновение произошло в 19:45

Во вторник вечером, 26 мая, в Ленинском районе Новосибирска мотоциклист наехал на пешехода. Пострадавшего с тяжёлыми травмами ног увезли в больницу.

— ДТП произошло в 19:45. Водитель 1985 года рождения на мотоцикле Honda двигался по улице Станционной. В пути следования у дома № 83 совершил наезд на пешехода, который вне зоны пешеходного перехода переходил проезжую часть. В результате ДТП пешеход 1971 года рождения доставлен в больницу с тяжелыми травмами ног, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Сотрудники полиции установили, что водитель мотоцикла не был в состоянии алкогольного опьянения

Сотрудники полиции установили, что водитель мотоцикла не был в состоянии алкогольного опьянения

На месте работает экипаж ГИБДД, сотрудники полиции устанавливают все причины происшествия.

Сегодня днем депутат горсовета попал в ДТП. Авария произошла примерно в 16:30 на улице Планировочной в Ленинском районе Новосибирска. Мотоцикл, за рулем которого, предположительно, находился депутат горсовета Новосибирска Дмитрий Червов, столкнулся с иномаркой.

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авария. ДТПавария с мотоциклистом
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