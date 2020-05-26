Во вторник вечером, 26 мая, в Ленинском районе Новосибирска мотоциклист наехал на пешехода. Пострадавшего с тяжёлыми травмами ног увезли в больницу.



— ДТП произошло в 19:45. Водитель 1985 года рождения на мотоцикле Honda двигался по улице Станционной. В пути следования у дома № 83 совершил наезд на пешехода, который вне зоны пешеходного перехода переходил проезжую часть. В результате ДТП пешеход 1971 года рождения доставлен в больницу с тяжелыми травмами ног, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.