«Посылали два запроса, отказали без вопросов»: как кризис повлиял на рынок ипотеки в России

Массовая доступность и раздутый пузырь: как было до кризиса



Новейшую историю России можно буквально назвать эрой кредитов. Это касается и потребительских займов, и ипотеки. Их доступность год от года росла несоизмеримо с развитием экономики, а в случаях ее стагнации — даже в обратной геометрической прогрессии. В 2018 году займы населению от банков выросли чуть более чем на 22%, а в начале прошлого года объем кредитного портфеля превысил 15 триллионов рублей.



Чересчур быстрые темпы роста рынка кредитов год назад признали и Центробанк, и правительство страны. Об этом говорят, например, принятые 1 июля 2019 года ограничения в потребительском кредитовании. Ежедневную ставку по займам ограничили на уровне 1%. Также был снижен максимальный размер выплат, который кредитор может требовать с заемщика.



Таким образом, угроза надувания кредитного пузыря, большую долю в котором составляет ипотека, стала осязаемой задолго до нынешнего кризиса. Колумнист журнала N1 Василий Ожередов, более двадцати лет проработавший управляющим в нескольких новосибирских банках, объясняет, как кризис усугубил ситуацию с ипотечными займами:

