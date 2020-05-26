10 разрушительных фото с последствиями ураганного ветра в Новосибирске

Этим днем, 26 мая, в Новосибирске из-за сильного ветра падали деревья и остановки, отлетали оконные рамы и падали кирпичи. Об урагане ещё накануне предупреждали сотрудники МЧС. По прогнозам спасателей, порывы ветра могли достигать до 25 м/с. Мы вели онлайн-репортаж с улиц города, а сейчас публикуем 10 самых эффектных фотографий, которые иллюстрируют разрушительные последствия ветра.
Прошлым вечером подобный ураган был в Екатеринбурге. Утром стало известно, что во время бури погибло несколько человек.