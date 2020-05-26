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Тема дня Ураганный ветер пришел в Новосибирск. Смотрим фото

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10 разрушительных фото с последствиями ураганного ветра в Новосибирске

Смотрим, как непогода покалечила город и природу (чудом обошлось без жертв)

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Упавшая берёза на углу Шлюзовой 25 не только загородила дорогу, но и приподняла асфальтную плиту

Упавшая берёза на углу Шлюзовой 25 не только загородила дорогу, но и приподняла асфальтную плиту

Этим днем, 26 мая, в Новосибирске из-за сильного ветра падали деревья и остановки, отлетали оконные рамы и падали кирпичи. Об урагане ещё накануне предупреждали сотрудники МЧС. По прогнозам спасателей, порывы ветра могли достигать до 25 м/с. Мы вели онлайн-репортаж с улиц города, а сейчас публикуем 10 самых эффектных фотографий, которые иллюстрируют разрушительные последствия ветра.

— Дерево упало во дворе дома №270 на Богаткова, — сообщила в редакцию НГС жительница Новосибирска

— Дерево упало во дворе дома №270 на Богаткова, — сообщила в редакцию НГС жительница Новосибирска

— На Кропоткина, 18 деревья завалили въезд во двор, машины не могут проехать, — делится еще одна сибирячка

— На Кропоткина, 18 деревья завалили въезд во двор, машины не могут проехать, — делится еще одна сибирячка

В Академгородке сорвало крышу гаража

В Академгородке сорвало крышу гаража

Ещё одна сорванная обшивка с крыши, на этот раз с двухэтажного жилого дома на Брюсова, 1. Её унесло до улицы Нахимова

Ещё одна сорванная обшивка с крыши, на этот раз с двухэтажного жилого дома на Брюсова, 1. Её унесло до улицы Нахимова

Сильный ветер выбил стёкла на Кошурникова

Сильный ветер выбил стёкла на Кошурникова

В городе Обь Новосибирской области отломившаяся от тополя ветка упала прямо на жилой дом

В городе Обь Новосибирской области отломившаяся от тополя ветка упала прямо на жилой дом

— Улица Кошурникова. С дома кирпичи летят на автомобили, — пишет новосибирец

— Улица Кошурникова. С дома кирпичи летят на автомобили, — пишет новосибирец

Ещё одно упавшее дерево придавило автомобиль

Ещё одно упавшее дерево придавило автомобиль

А вот так выглядят последствия урагана на Советской, 64

А вот так выглядят последствия урагана на Советской, 64

На Доватора, 33/1 ураган завалил ветками двор, но дети, кажется, только рады

На Доватора, 33/1 ураган завалил ветками двор, но дети, кажется, только рады

Прошлым вечером подобный ураган был в Екатеринбурге. Утром стало известно, что во время бури погибло несколько человек.

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майский урагансильный ветер
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