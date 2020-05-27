Последствия урагана и другие новости Новосибирска: онлайн-хроника 27 мая

Вчера, если честно, наши читатели просто завалили нас фотографиями разрушительных последствий урагана — тут и поломанные деревья, упавшие на автомобили, и сорванные обшивки крыш, и даже рухнувшая плита у подъезда. Снимков было так много, что мы сделали отдельную и очень наглядную подборку о том, как буря прошлась по городу. Посмотреть можно здесь.
А вас напугала вчерашняя непогода?
Давайте к статистике. А данные по России таковы: за сутки (по данным на 26 мая) было выявлено 8915 человек с коронавирусом. Таким образом, количество заболевших с начала пандемии уже приближается к 400 тысячам — 362 342 человека.
В Новосибирской области заболевших 2300 человек. За прошедшие сутки (опять же, данные вчерашние) было подтверждено 87 случаев заболевания.
Количество смертей от COVID-19 в НСО всего — 30 случаев, в России — 3807.
Доброе утро, читатели! Сегодня с вами Ксения Лысенко — буду вести эту онлайн-трансляцию и рассказывать о важных событиях, произошедших в городе и стране.
Кстати, из последнего: президент заявил, что пик коронавируса в России пройден, сославшись на мнения специалистов.