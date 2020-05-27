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Последствия урагана и другие новости Новосибирска: онлайн-хроника 27 мая

Как проводят новосибирцы последнюю неделю ограничительных мер

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Каким станет этот день в статистике оперштаба по Новосибирской области

Каким станет этот день в статистике оперштаба по Новосибирской области

В Новосибирске наступила среда — середина рабочей и, как надеются многие горожане, последней недели в режиме самоизоляции. Разговоры о скандальных вечеринках сменились обсуждениями последствий обрушившегося на город урагана. Но и новости о коронавирусе не теряют своей актуальности. Каким станет эта среда в статистике оперштаба? Какое количество заболевших выявят за прошедшие сутки?

Обо всём этом мы расскажем в нашей трансляции. И вы присоединяйтесь к нам — расскажите нам о том, что необычного, интересного или возмутительного вы увидели на улицах города. А также делитесь с нами личными историями и мыслями о коронавирусе — когда, на ваш взгляд, мы выйдем на плато? В чём причина всплесков числа заразившихся? Как лично вы провели эти два месяца самоизоляции: строго соблюдали режим или давали поблажки? Ждём фото и видео на редакционную почту news@ngs.ru или по номеру +7 923 157-00-00 (все мессенджеры).

Ксения Лысенко

Вчера, если честно, наши читатели просто завалили нас фотографиями разрушительных последствий урагана — тут и поломанные деревья, упавшие на автомобили, и сорванные обшивки крыш, и даже рухнувшая плита у подъезда. Снимков было так много, что мы сделали отдельную и очень наглядную подборку о том, как буря прошлась по городу. Посмотреть можно здесь.

А вас напугала вчерашняя непогода?

    Ксения Лысенко

    Давайте к статистике. А данные по России таковы: за сутки (по данным на 26 мая) было выявлено 8915 человек с коронавирусом. Таким образом, количество заболевших с начала пандемии уже приближается к 400 тысячам —  362 342 человека.

    В Новосибирской области заболевших 2300 человек. За прошедшие сутки (опять же, данные вчерашние) было подтверждено 87 случаев заболевания.

    Количество смертей от COVID-19 в НСО всего — 30 случаев, в России — 3807. 

    Ксения Лысенко

    Доброе утро, читатели! Сегодня с вами Ксения Лысенко — буду вести эту онлайн-трансляцию и рассказывать о важных событиях, произошедших в городе и стране.

    Кстати, из последнего: президент заявил, что пик коронавируса в России пройден, сославшись на мнения специалистов.

    А вы что думаете?

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      Коронавирус в Новосибирскесамоизоляция
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