Последствия урагана и другие новости Новосибирска: онлайн-хроника 27 мая

В Новосибирске наступила среда — середина рабочей и, как надеются многие горожане, последней недели в режиме самоизоляции. Разговоры о скандальных вечеринках сменились обсуждениями последствий обрушившегося на город урагана. Но и новости о коронавирусе не теряют своей актуальности. Каким станет эта среда в статистике оперштаба? Какое количество заболевших выявят за прошедшие сутки?

Обо всём этом мы расскажем в нашей трансляции. И вы присоединяйтесь к нам — расскажите нам о том, что необычного, интересного или возмутительного вы увидели на улицах города. А также делитесь с нами личными историями и мыслями о коронавирусе — когда, на ваш взгляд, мы выйдем на плато? В чём причина всплесков числа заразившихся? Как лично вы провели эти два месяца самоизоляции: строго соблюдали режим или давали поблажки? Ждём фото и видео на редакционную почту news@ngs.ru или по номеру +7 923 157-00-00 (все мессенджеры).