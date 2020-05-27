Остаток рабочей недели в Новосибирске будет умеренно тёплым — такой прогноз на ближайшие три дня дали синоптики Новосибирского гидрометцентра.



— Мы ждём перемены погоды. 26 мая в течение дня было похолодание. Такой же характер погоды сохранится на трое суток, — сообщила начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.



Ночью 27 мая ожидался кратковременный дождь с грозой, днём прогнозируется без осадков. Ветер северный — 11–16 м/с, в порывах ночью до 21 м/с. Днём — 6–11 м/с. Похолодание — ночью температура опустится до +6…+8 градусов, а днём — 15–17 градусов тепла.

