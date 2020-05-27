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На смену летней жаре в Новосибирск придёт умеренное тепло

На смену летней жаре в Новосибирск придёт умеренное тепло

Остаток рабочей недели в Новосибирске будет умеренно тёплым — такой прогноз на ближайшие три дня дали синоптики Новосибирского гидрометцентра.

— Мы ждём перемены погоды. 26 мая в течение дня было похолодание. Такой же характер погоды сохранится на трое суток, — сообщила начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

Ночью 27 мая ожидался кратковременный дождь с грозой, днём прогнозируется без осадков. Ветер северный — 11–16 м/с, в порывах ночью до 21 м/с. Днём — 6–11 м/с. Похолодание — ночью температура опустится до +6…+8 градусов, а днём — 15–17 градусов тепла.

В последующие двое суток осадков в Новосибирске также не ожидается, ветер утихнет и поменяет направление с северного на юго-восточный — 3–10 м/с. Ночью 28 мая всего 5–7 градусов тепла, днём — 18–20 градусов выше ноля.

В пятницу, 29 мая, ночью ожидается +7… +9 градусов, днём потеплеет уже существенно — 20–22 градуса.

— Характер погоды — умеренно тёплый с прохождением фронта 27 мая. Осадков в городе мы затем не ждём, только местами по области, — добавила Виноградова.

Вчера, 26 мая, на Новосибирск обрушилась буря — сильный ветер ломал деревья, переворачивал остановочные павильоны и даже оставил 40 тысяч жителей области без света. Обо всём этом мы рассказывали в нашей трансляции.

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