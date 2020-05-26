Владимир Путин заявил, что пик распространения коронавируса в России пройден. Об этом он сказал сегодня во время совещания с министром обороны Сергеем Шойгу. Президент уточнил, что ссылается на мнение специалистов.

Он также особо подчеркнул важность работы военных по развертыванию медцентров по борьбе с COVID-2019. Сергей Шойгу, в свою очередь, отчитался о работе над вакциной, которую разрабатывают в вооруженных силах. Доклинические исследования, по его словам, завершатся 1 июня, клинические — до 1 июля.

