26 мая вторник
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 2/10
usd 71.60
eur 77.88
Тема дня Ураганный ветер пришел в Новосибирск. Смотрим фото

Все новости

Все новости
Владимир Путин подчеркнул важность работы военных по развертыванию медцентров

Владимир Путин подчеркнул важность работы военных по развертыванию медцентров

Владимир Путин заявил, что пик распространения коронавируса в России пройден. Об этом он сказал сегодня во время совещания с министром обороны Сергеем Шойгу. Президент уточнил, что ссылается на мнение специалистов.

Он также особо подчеркнул важность работы военных по развертыванию медцентров по борьбе с COVID-2019. Сергей Шойгу, в свою очередь, отчитался о работе над вакциной, которую разрабатывают в вооруженных силах. Доклинические исследования, по его словам, завершатся 1 июня, клинические — до 1 июля.

В конце совещания Владимир Путин приказал начать подготовку к параду Победы. Решено, что он пройдет 24 июня.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ6
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ7
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирусВладимир Путин
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (79)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!