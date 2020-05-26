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Тема дня Ураганный ветер пришел в Новосибирск. Смотрим фото

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Ветер в Новосибирске сносит деревья&nbsp;

Ветер в Новосибирске сносит деревья 

40 600 жителей Новосибирской области остались без света из-за плохой погоды 26 мая. Об этом сообщает Министерство энергетики России.

— Происходят отключения в электрических сетях 35–220 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6–10 кВ (ДЗО ОАО «Новосибирскэнерго» — АО «РЭС», ДЗО АО «РЭС» — «Электромагистраль»), — говорится на сайте Министерства.

Над устранением последствий аварий работает 28 бригад в составе 96 человек и 19 единиц специальной техники.

По данным Муниципального портала Новосибирска, в городе нет ни одного отключения света: ни планового, ни аварийного&nbsp;

По данным Муниципального портала Новосибирска, в городе нет ни одного отключения света: ни планового, ни аварийного 

Сегодня в Новосибирске настоящая буря: поднялся ветер до 25 м/с, а местами прошел град и снег. По всему городу сносит вывески, оконные сетки, ветки деревьев и даже остановки. Мы следим за происходящим в онлайн-трансляции.

Вчера подобный ураган был в Екатеринбурге — предположительно оттуда к нам пришел сильный ветер. Утром стало известно, что во время бури погибло несколько человек.

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