40 600 жителей Новосибирской области остались без света из-за плохой погоды 26 мая. Об этом сообщает Министерство энергетики России.
— Происходят отключения в электрических сетях 35–220 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6–10 кВ (ДЗО ОАО «Новосибирскэнерго» — АО «РЭС», ДЗО АО «РЭС» — «Электромагистраль»), — говорится на сайте Министерства.
Над устранением последствий аварий работает 28 бригад в составе 96 человек и 19 единиц специальной техники.
Сегодня в Новосибирске настоящая буря: поднялся ветер до 25 м/с, а местами прошел град и снег. По всему городу сносит вывески, оконные сетки, ветки деревьев и даже остановки. Мы следим за происходящим в онлайн-трансляции.
Вчера подобный ураган был в Екатеринбурге — предположительно оттуда к нам пришел сильный ветер. Утром стало известно, что во время бури погибло несколько человек.