В Новосибирске депутат горсовета попал в ДТП. Сейчас он в тяжелом состоянии

Авария произошла примерно в 16:30 на улице Планировочной в Ленинском районе Новосибирска. Мотоцикл, за рулем которого, предположительно, находился депутат горсовета Новосибирска Дмитрий Червов, столкнулся с иномаркой.

— Водитель 1972 года рождения на мотоцикле Harley-Davidson двигался со стороны улицы Ватутина в сторону улицы Выставочной. У дома № 48 произошло столкновение с автомобилем Honda Odyssey под управлением женщины 1978 года рождения, — рассказали в пресс-службе городского ГИБДД.



Тайга.Инфо со ссылкой на региональное отделение партии «Единая Россия» сообщает, что депутат получил в ДТП серьезные травмы и был госпитализирован в больницу. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.