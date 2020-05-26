В Новосибирске депутат горсовета попал в ДТП. Сейчас он в тяжелом состоянии

Авария произошла примерно в 16:30 на улице Планировочной в Ленинском районе Новосибирска. Мотоцикл, за рулем которого, предположительно, находился депутат горсовета Новосибирска Дмитрий Червов, столкнулся с иномаркой.
— Водитель 1972 года рождения на мотоцикле Harley-Davidson двигался со стороны улицы Ватутина в сторону улицы Выставочной. У дома № 48 произошло столкновение с автомобилем Honda Odyssey под управлением женщины 1978 года рождения, — рассказали в пресс-службе городского ГИБДД.
Тайга.Инфо со ссылкой на региональное отделение партии «Единая Россия» сообщает, что депутат получил в ДТП серьезные травмы и был госпитализирован в больницу. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.
Дмитрию Червову 48 лет, высшее образование он получил в Новосибирском государственном медицинском институте. Червов является членом комиссии по муниципальной собственности и по городскому хозяйству. С 2007 года он является генеральным директором компании «Сибирь-Развитие», которая основана его отцом, депутатом областного заксобрания Валерием Червовым, а с 2010 состоит в совете депутатов города Новосибирска. В 2017 году в декларации депутата числился мотоцикл Harley-Davidson, в 2018 он задекларировал мотоцикл HONDA GL1800.
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