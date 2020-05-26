Полиция начала передавать в суд протоколы на участников скандальных вечеринок в Новосибирске

Всего на сайте есть две таких записи — о нарушениях 23 и 24 мая. В общем списке числится 10 человек. НГС поговорил с двумя, чьи фамилии попали в этот список за 23 мая — это участники группы «Рви меха».

«Мы не имеем отношения к той вечеринке»

Как сообщил корреспонденту НГС Александр Петенёв, лидер оркестра «Рви меха», полиция задержала музыкантов в воскресенье 24 мая вечером, а не 23 мая в субботу, как говорится на сайте Центрального суда. Музыканты выступали на улице Советская, 18.



— Мы играли на инструментах, радовали людей. Собралась толпа, ну представьте: лето, фудкорт, байкеры тусуются, в парке люди гуляют. Кто-то был в маске, кто-то без. Да, нас забрали, мы вроде как написали объяснительную. Что будет дальше с наказанием, штрафными санкциями — неизвестно. Ещё пока не связывались с нами, — пояснил он.



По его словам, в отделение полиции поехал оркестр не в полном составе, а всего четыре человека, поскольку музыканты хотели «отделаться малой кровью». К этим четырём, в итоге, и возникли вопросы у полиции.

