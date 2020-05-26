Полиция начала передавать в суд протоколы на участников скандальных вечеринок в Новосибирске

Новосибирская полиция вплотную занялась участниками вечеринок, на которых, невзирая на самоизоляцию и ограничительные меры, в минувшие выходные собралось несколько сотен человек.
Источник НГС рассказал, что в суды уже начали передавать и протоколы в отношении участников.
О ком идёт речь, источник не уточнил, но сейчас на сайте Центрального суда сообщается, что вчера, 25 мая, суд получил материалы в отношении нескольких человек, которые «оставили место проживания и находились в общественном месте без медицинской маски».
Всего на сайте есть две таких записи — о нарушениях 23 и 24 мая. В общем списке числится 10 человек. НГС поговорил с двумя, чьи фамилии попали в этот список за 23 мая — это участники группы «Рви меха».
«Мы не имеем отношения к той вечеринке»
Как сообщил корреспонденту НГС Александр Петенёв, лидер оркестра «Рви меха», полиция задержала музыкантов в воскресенье 24 мая вечером, а не 23 мая в субботу, как говорится на сайте Центрального суда. Музыканты выступали на улице Советская, 18.
— Мы играли на инструментах, радовали людей. Собралась толпа, ну представьте: лето, фудкорт, байкеры тусуются, в парке люди гуляют. Кто-то был в маске, кто-то без. Да, нас забрали, мы вроде как написали объяснительную. Что будет дальше с наказанием, штрафными санкциями — неизвестно. Ещё пока не связывались с нами, — пояснил он.
По его словам, в отделение полиции поехал оркестр не в полном составе, а всего четыре человека, поскольку музыканты хотели «отделаться малой кровью». К этим четырём, в итоге, и возникли вопросы у полиции.
— Если быть объективным, то закон же должен в отношении всех работать. А тут, получается, нашли крайних. Нас. Что неприятно, на самом деле, так как мы вышли поиграть, поддержать людей в этом режиме заточения. Прохожие улыбались, танцевали, всем было хорошо. А получилось в итоге вот как. Мы не хотели, чтобы вечер вот так заканчивался. Были мысли о том, что могут попросить свернуться и не играть. Но так как в парке часто играют уличные музыканты, мы решили выйти попробовать. Но вышло, как вышло, — добавил Александр Петенёв.
Его коллега по оркестру, другой участник «Рви меха», чья фамилия тоже оказалась в списке материалов об административном правонарушении, отметил, что их выступление в центре было не протестом.
— Мы музыканты и должны дарить людям радость, даже в такое не простое время! Будем стараться делать всё по закону и искать дальнейшие варианты реализации своего творчества. Люди должны вместе преодолевать все трудности, и только вера, надежда и хорошая музыка поможет этому! — добавил он, попросив не указывать его фамилию.
Накануне шумными вечеринками в Новосибирске заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил руководителям следственных подразделений доложить о ходе проведения доследственных проверок, организованных по материалам СМИ.