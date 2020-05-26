Ураганный ветер валит деревья в Новосибирске. Смотрим, что происходит на улицах прямо сейчас (онлайн)

В Новосибирске из-за разбушевавшегося ветра падают деревья, остановки и рекламные баннеры. Об урагане ещё накануне предупреждали сотрудники МЧС. По прогнозам спасателей, порывы ветра могут достигать 25 м/с, а также ожидается дождь и град.



Прошлым вечером подобный ураган был в Екатеринбурге. Утром стало известно, что во время бури погибло несколько человек.



Мы начинаем следить за стихийным бедствием в онлайн-репортаже.

Если вы заметили упавшее дерево, остановку, вывеску или любые другие последствия сильного урагана в Новосибирске, присылайте свои фото и видео на редакционную почту news@ngs.ru или наш WhatsApp по номеру +7 913 713-55-80. Не забудьте указать адрес.