Ураганный ветер валит деревья в Новосибирске. Смотрим, что происходит на улицах прямо сейчас (онлайн)

У вас есть фото и видео последствий (не только упавшие деревья)? Присылайте в редакцию
В Новосибирске из-за разбушевавшегося ветра падают деревья, остановки и рекламные баннеры. Об урагане ещё накануне предупреждали сотрудники МЧС. По прогнозам спасателей, порывы ветра могут достигать 25 м/с, а также ожидается дождь и град.
Прошлым вечером подобный ураган был в Екатеринбурге. Утром стало известно, что во время бури погибло несколько человек.
Мы начинаем следить за стихийным бедствием в онлайн-репортаже.
Если вы заметили упавшее дерево, остановку, вывеску или любые другие последствия сильного урагана в Новосибирске, присылайте свои фото и видео на редакционную почту news@ngs.ru или наш WhatsApp по номеру +7 913 713-55-80. Не забудьте указать адрес.
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