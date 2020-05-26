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Срочно Ураганный ветер пришел в Новосибирск. Смотрим фото

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Ураганный ветер валит деревья в Новосибирске. Смотрим, что происходит на улицах прямо сейчас (онлайн)

У вас есть фото и видео последствий (не только упавшие деревья)? Присылайте в редакцию

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По всему городу валяются сломанные ветки и деревья

По всему городу валяются сломанные ветки и деревья

В Новосибирске из-за разбушевавшегося ветра падают деревья, остановки и рекламные баннеры. Об урагане ещё накануне предупреждали сотрудники МЧС. По прогнозам спасателей, порывы ветра могут достигать 25 м/с, а также ожидается дождь и град. 

Прошлым вечером подобный ураган был в Екатеринбурге. Утром стало известно, что во время бури погибло несколько человек.

Мы начинаем следить за стихийным бедствием в онлайн-репортаже.

Если вы заметили упавшее дерево, остановку, вывеску или любые другие последствия сильного урагана в Новосибирске, присылайте свои фото и видео на редакционную почту news@ngs.ru или наш WhatsApp по номеру +7 913 713-55-80. Не забудьте указать адрес.

Маша Вьюн

Профлист снесло и с перехода на Красном проспекте, в самом центре города. Это тот самый переход, который сейчас ремонтируют&nbsp;

Профлист снесло и с перехода на Красном проспекте, в самом центре города. Это тот самый переход, который сейчас ремонтируют 

Маша Вьюн

На Забалуева дерево перекрыло одну из полос&nbsp;

На Забалуева дерево перекрыло одну из полос 

Маша Вьюн

Деревья падают на проезжую часть и блокируют движение

Деревья падают на проезжую часть и блокируют движение

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