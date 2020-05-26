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Срочно Ураганный ветер пришел в Новосибирск. Смотрим фото

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В Дивногорском из-за ветра поднялась песчаная буря&nbsp;

В Дивногорском из-за ветра поднялась песчаная буря 

В Новосибирске началась песчаная буря, из-за сильного порывистого ветра начали падать деревья и остановочные павильоны.

«Начало урагана, ветер только что снёс остановку на улице Большой по направлению в "Новомарусино"», — пишет наша читательница Анна.

Остановку из профлиста повалило на землю&nbsp;

Остановку из профлиста повалило на землю 

А кое-где отрывает рекламные баннеры 

Во дворе дома № 5 на улице Бердышева ствол дерева упал на припаркованный ВАЗ-2110.

Во дворе дома № 5 на улице Бердышева ствол дерева упал на припаркованный ВАЗ-2110.

Перед перекрёстком улиц Забалуева и Холмистой на дорогу упало дерево, которое полностью перекрыло одно из направлений движения

Если вы заметили упавшее дерево, остановку, вывеску или любые другие последствия сильного урагана в Новосибирске, присылайте свои фото и видео на редакционную почту news@ngs.ru или наш WhatsApp по номеру +7 913 713-55-80. Не забудьте указать адрес.

Накануне МЧС предупреждало новосибирцев о сильном ветре и дожде.

— По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», во второй половине дня 26 мая и в ночь на 27 мая по Новосибирской области ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, усиление ветра до 10–15 м/с, порывы до 25 м/с, похолодание. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением слабозакреплённых конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений, — сообщили вчера в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Спасатели рекомендовали жителям закрыть форточки и окна, а также убрать все вещи с подоконников и балконов.

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