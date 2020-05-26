Накануне МЧС предупреждало новосибирцев о сильном ветре и дожде.

— По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», во второй половине дня 26 мая и в ночь на 27 мая по Новосибирской области ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, усиление ветра до 10–15 м/с, порывы до 25 м/с, похолодание. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением слабозакреплённых конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений, — сообщили вчера в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Спасатели рекомендовали жителям закрыть форточки и окна, а также убрать все вещи с подоконников и балконов.

