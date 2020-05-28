Многие люди, которые должны были улететь в начале апреля, срочно поехали в Бангкок и уже там узнали, что их рейсы отменили. Люди с детьми, пенсионеры, которым некуда было ехать из аэропорта, ждали развития событий. Волосы шевелились от новостей. Тогда мы уже начали нервничать: 15 апреля заканчивался срок визы, офис, где нам могли помочь, находится на соседнем острове, необходимо было письмо из посольств для разрешения на продление.



Остались без помощи со стороны России

Даже народ Таиланда не смог смотреть на это без слёз. Они оказались очень отзывчивыми, с большим сердцем — организовали пункты раздачи бесплатной еды для нуждающихся. Дальше всё как в фильме, где мы стали главными актёрами. Внутренний перелёт отменён, деньги не возвращают и даже сертификат спросить не с кого, сайт авиакомпании Airasia не отвечает, транспорт не ходит, полная неопределенность, сбор информации, списки и анкеты. Радостным событием стало только продление визы до 30 апреля — это немного сняло напряжение.



Деньги за билеты S7 не возвращает, предложили поменять их на сертификаты. Звонили до 12 апреля, потому что не было никаких новостей, состоится рейс или нет. Совершать квест в никуда без возможности затем вернуться обратно на остров — очень рискованное мероприятие. Согласились на сертификаты. Затем ожидание вывозных рейсов за 400 евро. На билеты денег нет, а еще нужно на что-то жить, как-то доехать до Бангкока и купить билет. Занять денег? У кого? Все в сложном положении и многие без работы.