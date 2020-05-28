Почти каждую неделю в Толмачёво приземляются рейсы из-за рубежа, которые возвращают в страну наших соотечественников-туристов. Многим из них пришлось неделями, а то и месяцами ждать, когда самолет вернёт их на родину. Из-за закрытия границ и повальной отмены рейсов тысячи россиян стали заложниками ситуации. На одном из рейсов Бангкок-Новосибирск домой вернулась сибирячка Алиса Р. В своей авторской колонке девушка откровенно рассказала, через что ей пришлось пройти и почему она столкнулась с травлей. Далее — от первого лица.
Меня ужасно злит и расстраивает отношение людей в России к тем, кто находится за границей. У них какое-то странное иллюзорное представление о тех, кто возвращается на родину. Многие почему-то считают, что там шикарно, да ещё и заразу везут туристы-злодеи. Смотрят свои телевизоры и, как всегда, ищут виноватых на стороне. Так вот, сил больше нет молчать. Расскажу историю по другую сторону стены.
Всё произошло очень внезапно. Мы спокойно планировали вернуться домой в апреле — на руках уже был билет, когда началась вся эта неразбериха с коронавирусом. Рейсы стояли по плану до 16 апреля. Наш рейс попадал в эти даты, и если бы они организовали всё правильно, то многие бы улетели спокойно. Подруга, у которой рейс планировался 22 апреля авиакомпанией S7, смогла поменять билет на наш рейс без доплат, хотя на тот момент билеты стоимостью 27–30 тысяч рублей стали стоить от 60 до 150 тысяч.
Выбраться невозможно
С 1 апреля начался ужас. Новости менялись каждый час. Таиланд очень быстро принял меры: грамотно и четко. Границы между провинциями закрыли, поезда, самолеты, автобусы, лодки — всё отменили. Считаю, что это был правильный ход, потому что он позволил ограничить распространение вируса по регионам и сократить количество заболевших. Но для приезжих это стало проблемой, так как добраться до Бангкока стало невозможно. Многие советовали нам ехать в аэропорт и оставаться там, но это было опасно, так как никто толком не знал, как долго пришлось бы сидеть в аэропорту.
Многие люди, которые должны были улететь в начале апреля, срочно поехали в Бангкок и уже там узнали, что их рейсы отменили. Люди с детьми, пенсионеры, которым некуда было ехать из аэропорта, ждали развития событий. Волосы шевелились от новостей. Тогда мы уже начали нервничать: 15 апреля заканчивался срок визы, офис, где нам могли помочь, находится на соседнем острове, необходимо было письмо из посольств для разрешения на продление.
Остались без помощи со стороны России
Даже народ Таиланда не смог смотреть на это без слёз. Они оказались очень отзывчивыми, с большим сердцем — организовали пункты раздачи бесплатной еды для нуждающихся. Дальше всё как в фильме, где мы стали главными актёрами. Внутренний перелёт отменён, деньги не возвращают и даже сертификат спросить не с кого, сайт авиакомпании Airasia не отвечает, транспорт не ходит, полная неопределенность, сбор информации, списки и анкеты. Радостным событием стало только продление визы до 30 апреля — это немного сняло напряжение.
Деньги за билеты S7 не возвращает, предложили поменять их на сертификаты. Звонили до 12 апреля, потому что не было никаких новостей, состоится рейс или нет. Совершать квест в никуда без возможности затем вернуться обратно на остров — очень рискованное мероприятие. Согласились на сертификаты. Затем ожидание вывозных рейсов за 400 евро. На билеты денег нет, а еще нужно на что-то жить, как-то доехать до Бангкока и купить билет. Занять денег? У кого? Все в сложном положении и многие без работы.
Тут красиво начали рассказывать по телевидению, как помогают гражданам за рубежом и выдают деньги. Неправда! Мы заполняли анкеты с 4 апреля, в том числе и на материальную поддержку. Прошёл месяц, мы неоднократно звонили по горячему номеру и исправляли «недочеты» в анкете, но помощи нам так и не прислали. Единственная помощь была только от тайцев, которые разрешили пожить в долг в арендованном доме и привозили нам коробочки с едой.
Всё наладилось и вот опять!
Мы приняли ситуацию, как она есть, распространение вируса остановили быстро. До островов он не дошёл, а в Бангкоке осталось около 200 заболевших из 3000, остальные выздоровели. Мы продолжали надеяться на вывозные рейсы. Испуганные и растерянные люди объединились в чаты в телеграме, где создали несколько групп по регионам, собирали списки в листы ожидания. Если количество людей на рейс набиралось, то объявлялся рейс. На него нужно было зарегистрироваться и, не зная, попал ты в список на рейс или нет, решать вопрос, как добраться до Бангкока: найти машину, получить письмо из посольства.
За сутки до вылета появлялся точный список, и необходимо было купить билет. И тут новая новость. Прописка! Если нет прописки, на рейс не допускают. Мы не в официальном браке. Получается, у меня есть прописка и квартира для пребывания на самоизоляции во время карантина, но вместе нам лететь нельзя, потому что мой гражданский муж зарегистрирован в другом городе. Как они себе это представляют? Я улетаю и оставляю его в Бангкоке, в аэропорту?
18 мая появился странный и жуткий рейс Бангкок-Владивосток-Новосибирск-Москва. Моё напряжение было уже на пределе, и мы рискнули поехать. Лодки начали плавать два раза в день, появилась возможность доехать до Сураттани. Оттуда русские, живущие в Таиланде, организовали такси за 4500 рублей. Добираться 10 часов. Затем ожидание в течение суток в отеле. Мы попали в список и получили билеты, уже спокойнее.
Лучше бы остались там!
Читали грозные комментарии соотечественников, слезы на глаза наворачивались. Была бы возможность не возвращаться — остались бы лучше там. Сравнивая ситуацию в странах, понимали, что в Таиланде гораздо безопаснее.
19 мая мы приземлились в Новосибирске после тяжелого длительного перелета. Сразу повеяло «позитивом». ОМОН, который не пускает в город и делит, как цыплят, кто и откуда прилетел. Будто мы преступники. Роспотребнадзор с десятью анкетами, якобы прилетели из неблагополучной страны. Эй, проснитесь! Там справились с ситуацией ещё в начале мая, и уже все выздоровели. Посмотрите статистику, и вы увидите цифры. Там всё уже работает, и жизнь продолжается. Даже смешно смотреть на этот цирк. Всё для видимости.
Нас катали 4 часа на автобусе, пока везли домой. Девушки с маленькими детьми без воды и туалета, врач без маски. Вы будете рассказывать нам про безопасность и заразность? Мы отсидим две недели на карантине, вот только выходить в наш «замечательный» город не хочется. Когда вы уже станете умнее и добрее друг к другу? Когда вы поймёте, чтобы выжить нужны совсем другие принципы и взгляды на жизнь?
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