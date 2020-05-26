В Новосибирске с июня начинают полноценно работать 9 платных парковок на Красном проспекте. До этого площадки функционировали в тестовом режиме.
— Предыдущие полтора месяца проводилась опытная эксплуатация, в это время шла отладка работы оборудования системы платежей, — цитирует пресс-служба мэрии Новосибирска заместителя директора МБУ «Центр организации дорожного движения» Ксению Сенькову. — С июня запускаем парковки в промышленную эксплуатацию, которая предполагает обязательную оплату и штраф за неоплаченную парковку.
Согласно документу, который разместил Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, парковки должны начать работать с 1 июня.
НГС публикует интерактивную карту, а также более подробные карточки с расположением парковок и ценой.
Девять парковочных зон рассчитаны на 563 машины. Парковка будет платной только в будние дни с 07:00 до 22:00.
— С 22:00 до 07:00 парковка автомобилей на Красном проспекте останется бесплатной. Также без оплаты можно будет припарковать автомобиль в субботу, воскресенье и праздничные дни, — отметили в пресс-центре мэрии Новосибирска. — Парковка для транспортных средств, управляемых инвалидами и перевозящих инвалидов и (или) детей-инвалидов, остается бесплатной на специально отведенных парковочных местах.
Различается и стоимость парковки. Чем дальше от центра города — тем дешевле.
Рядом с проспектом все равно останутся улочки и стоянки, где можно будет бросить машину бесплатно. Некоторые из этих мест мало знакомы широкому зрителю, поэтому НГС подсказывает водителям 10 локаций, где всегда можно найти свободное место с высокой долей вероятности.