Девять парковочных зон рассчитаны на 563 машины. Парковка будет платной только в будние дни с 07:00 до 22:00.



— С 22:00 до 07:00 парковка автомобилей на Красном проспекте останется бесплатной. Также без оплаты можно будет припарковать автомобиль в субботу, воскресенье и праздничные дни, — отметили в пресс-центре мэрии Новосибирска. — Парковка для транспортных средств, управляемых инвалидами и перевозящих инвалидов и (или) детей-инвалидов, остается бесплатной на специально отведенных парковочных местах.

Различается и стоимость парковки. Чем дальше от центра города — тем дешевле.