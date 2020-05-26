В России еще 8915 человек заразились COVID-19, 174 умерли

За последние сутки в России заболели COVID-19 еще 8915 человек, с начала пандемии 362 342 россиянина получили такой диагноз. Выписан 12 331 человек (всего — 131 129), уже во второй раз число выздоровевших превышает число заболевших. Умерли 174 человека (всего — 3807), передает федеральный оперштаб.

Под наблюдением уже 292 тысячи человек — у них еще пока подозрение на коронавирус. За сутки проведено 215 тысяч тестов, а в целом более 9,1 миллиона лабораторных исследований.

